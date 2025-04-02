特斯拉單押翻10幾倍…2022年獲利回吐50萬美金！41歲達人勇敢抄底財務自由

撰文：游季婕

Mike小檔案

出生：1981年

現職：YouTube創作者、財經作家

2016：35歲移民美國

2018：開啟美股投資之旅，成為特斯拉（TSLA）早期投資者之一。

2022：透過投資美股，實現數10倍資產增值，提前退休。

2023：創立個人YouTube頻道，影片內容以移民與賺錢經歷為主軸，現已累積17萬位訂閱者。

2024：推出「MIKE是麥克」App，分享個人在美股以及加密貨幣的策略與操作。

你敢將資金全押在同一檔股票嗎？旅美華裔投資人Mike，靠著一檔特斯拉（Tesla，美股代號TSLA）資產急速增加，實現財務自由，他的勇氣和投資眼光是怎麼形塑的呢？

Mike的投資之路，源於他在中國的多次創業經驗。他曾涉足資訊行業，協助企業獲取ISO質量體系認證，成功賺得人生第一桶金。然而，隨著市場競爭激烈、產業環境變化，他決定轉向貿易業，與合夥人一同經營OEM代工與貼牌產品，主要銷售兒童用品。

「剛開始確實賺到了一些錢，但隨著市場環境變化，資金壓力和銀行貸款問題接踵而來，最終公司無法繼續經營。」Mike坦言，這段創業經驗讓他深刻體會到，做生意利潤有限，並且需要耗費大量時間與精力。

經歷這些挑戰後，剛好有個機會，讓他不再從事實體生意，轉向經營代孕事業。這項業務讓他得以運用過去的資源與人脈，並迅速建立穩定的收入來源，也為後來的投資提供了資金基礎。

大膽單押特斯拉翻10幾倍 研究越深入投資越保守

Mike 35歲那年因機緣巧合移民美國，繼續經營代孕公司。同時，他也意識到美國作為全球資金流入的核心市場，美股相較其他投資管道更容易接觸，因此開始關注美國股市。

2018年夏天，他購買了一輛特斯拉Model X，當時對電動車技術、自動駕駛等概念毫無了解。

透過代孕業務賺取的資金，他將大部分收入陸續投入特斯拉股票，由於忙於安頓家庭，小孩上學、購屋安家，以及接待先前的客戶，他並沒有太多時間研究投資，對於基本面和技術分析一無所知，單純基於「這輛車很酷」的直覺選擇買進這家公司。Mile坦言，這場投資帶有不少的運氣成分。

然而，這次決定讓他意外搭上美國科技股的牛市，特斯拉股價一路飆升。持有至2021年，特斯拉股價翻了10幾倍，MIke的資產隨之大幅增長，為他的投資旅程奠定了關鍵基石。

2022年，特斯拉股價從歷史高點大幅回落，讓Mike面臨前所未有的市場震盪。獲利回吐了50萬美元，讓他開始認為投資要適時保持謹慎。

然而，真正讓他投資心態產生轉變的關鍵，並非市場大跌，而是2020年的全球疫情。封城與經濟停滯讓許多人陷入不安，但對Mike而言，這卻是一個難得的機會，使得他有更多時間和精力在家中研究美股和加密貨幣市場。

隨著對投資的研究越來越深入，Mike的投資風格也逐漸趨於保守。他從最初敢於將大部分資金投入特斯拉，並成功獲得數10倍回報，到如今更加關注穩健性，不再願意將全部資金單押在一檔股票，而是選擇更分散的資產配置，以降低風險。

長期投資趨勢跟著大資金走 關注加密貨幣、AI產業

Mike的投資方法主要分為長線與短線兩種，並在2024年起逐步增加長線部位，將主要資金配置於具備長期成長潛力的產業。

在選股上，他關注全球資金流向，特別是市場龍頭企業的投資動向。例如，商業智能軟體公司微策略（MicroStrategy，美股代號MSTR）持續購入比特幣，顯示加密貨幣市場的長期價值，他認為，即使無法直接持有比特幣，也可以透過這類企業的股票間接參與市場成長。

此外，軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義，近期也宣布投入5,000億美元於AI產業，顯示AI科技將成為未來最重要的產業之一，因此Mike也順勢投資AI相關企業與供應鏈。

市場恐慌時大膽加倉 過度樂觀時果斷停利

Mike進出場策略核心在於「別人恐懼時我貪婪」，這是他長期投資的主要心法。他認為市場極度恐慌時，往往是最好的買入時機，而當市場過度樂觀，則應果斷獲利了結。

以特斯拉為例，2023年初，市場普遍悲觀、甚至流傳著公司可能破產的消息，股價跌至近100美元，這時他選擇大量買進。事後證明，這次投資為他帶來數倍的回報。反之，在2024年11月，川普當選後，特斯拉股價連續飆升至488美元的歷史高點，市場一片樂觀，連從未投資過美股的朋友都在詢問是否該進場，Mike察覺到市場已進入狂熱階段，於是在430到450美元之間分批賣出，成功避開後續的回檔。

此外，他也強調，近期市場的回調是因為前期資金過度湧入，導致短期內漲幅過快，因此華爾街趁機收割資金。他建議投資人避免受到媒體影響，保持冷靜，並在市場極端情緒出現時採取逆向操作。只要不是槓桿交易，股票市場未來的回升是可預期的，因此無需過度恐慌。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。