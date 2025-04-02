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川普關稅一刀切⋯中國最開心？謝金河發話網聽懂了：All-in美股

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(歐新社)
美國總統川普。(歐新社)

華爾街郵報報導，美國總統川普有可能將對等關稅改為向所有與美國做生意的國家課徵最高20%的齊頭式關稅。財信傳媒董事長謝金河分析，川普一視同仁的關稅政策，最大受惠者應是中國大陸。PTT網友直呼「老謝看多中國，看空美國，All-in美股應該穩了吧？」還有人直呼「美股可以搶反彈了」。

謝金河表示，川普關稅政策備受關注，這一刀如果砍太大力，這個世界可能要面臨更激烈的調整，如今川普一刀切，大家一視同仁，最開心的其實是大陸，連鎖效應備受關注。

一名網友在PTT發文表示，「謝金河又講話了，看多中國，看空美國，這次All-in美股應該穩了吧？如果齊頭式關稅，影響衝擊變小，大家開開心心，川爸爸也有面子」。

其他人留言「這人是不是滿腦子中國？大腦都是中國？」、「謝金河的文章真的不要看 會降智」、「他只講美國會不好，說中國受益但沒說會很好」、「美股可以搶反彈了」、「東方神秘力量開口不要不信邪，美股作多」、「最大變數，東方神秘力量」、「老謝最近作品是金融三雄，你說說準不準」、「穩了，川又贏，中國完了」、「中國要下去了，老謝發功」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 美國 美股 華爾街 謝金河 關稅

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