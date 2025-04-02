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台股會再往回噴？網示警「關稅是長空」曝關鍵時間點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股昨天大跌906點後，今天以21280點收盤，反彈584點，漲幅2.82%，創今年單日漲幅第二高，不過成交量縮至2715億元，呈現量價背離。圖/本報資料照片
台股昨天大跌906點後，今天以21280點收盤，反彈584點，漲幅2.82%，創今年單日漲幅第二高，不過成交量縮至2715億元，呈現量價背離。圖/本報資料照片

台股1日在3天接連重挫下，出現強彈，大漲584.27點，吞噬31日黑棒，收在21,280.17點，漲幅2.82%，但成交量縮至2,715.81億元，三大法人賣超28.39億元。PTT網友熱議，「全面悲觀就是要回噴的時候」，他認為4/2股市將持續上漲。其他人則示警，「利空出盡反彈不是沒可能，但是關稅是長空」，也有人提醒關鍵應是4/4公佈的非農就業市場報告。

台股1日止跌反彈，台積電（2330）領軍權值股上攻，大漲3.74%，收944元，但尚未封閉31日跳空缺口；聯發科（2454）大漲5%，鴻海（2317）、緯創（3231）等老AI股也強彈，鴻海大漲逾4%，收152元，緯創大漲逾6%，重回百元之上。雖然電子權值股多數出現漲勢，不過電子占大盤成交比重只有63%。共軍宣布1日開始於台灣周邊組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力聯合演訓，軍工股集體走強，漢翔（2634）、寶一（8222）、亞航（2630）、精剛（1584）、晟田（4541）都攻上漲停板。

一名網友在PTT發文表示「只有我覺得4/2會噴上去嗎？」雖然現在市場悲觀，利空的消息非常多，但是「市場總是朝韭菜預期的反方向發展，全面悲觀就是要回噴的時候」，因此他認為「到一堆斷頭韭菜，跟他們反著做勝率不低吧？」

其他人則留言「如果你這麼想，那就不會噴了」、「抄底….等反彈！」、「你是不是在壯膽取暖」、「真的走空反彈都沒用，越V越低」、「噴起來是給你空的」、「你覺得川普會放軟？」、「重點在4/4的非農，不在4/2」、「有你川在那整天地圖砲沒什麼機會」、「完了，看來會繼續探底」、「4/1撐、4/2崩爛，完美劇本」、「 4/2川普宣布認輸，全球化啟動0關稅」、「川普任期只到4/2？你好好笑」、「川普一定會軟化啊，4/2根本送分題」、「但是非農開不好，川普應該會稍微縮」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 大盤 川普 韭菜

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