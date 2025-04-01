快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

聽新聞
0:00 / 0:00

明迎川普關稅解放日無差別攻擊…股民恐慌喊：保護資源！00968B開戰0056

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮衝擊會波及股市。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
美國總統川普將對各國實施對等關稅，投資人憂慮衝擊會波及股市。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

4月2日就是川普對全球祭出關稅戰的「解放日」，不少投資人經歷台股31日重挫逾900點仍心有餘悸，即使今天大盤加權指數暴力反彈近600點，台股如大怒神般的走勢還是令人感到不安。

一位股民在mobile01上有感而發表示，「近期股市的震盪實在有點大，看著自己手邊的持股在那邊上上下下，雖然當初的目的只是想要存股而已，但看到這些震盪還是有點心驚膽跳」。

原po說明，自己現在的持有比例幾乎清一色都是以0056這類ETF為主，他認為不管大盤的表現如何，就是每年都可以固定領那些配息。不過他最近想法也有了一些轉變，因為觀察到「債券型ETF的波動相對其他類型的ETF穩定超多」。

「這種無腦全部把資金投在同一類ETF的操作真的妥當嗎？」原po開始反思認為，如果妥善地把資金分配在股與債上，在面對一些風險的時候，整體投資配置應該會更佳穩健。

原po也提到，曾遇到一名網友「會適時做空來保護自己的獲利」，對方目前持有部位最大的債券就是00968B（元大優息投等債），原po表示，雖然放空跟買債不是同一個東西，但保護資源的邏輯好像滿接近的，「有人有研究過這類投等債ETF嗎？」

文章一出，有人留言贊成原po的操作，「我記得元大這支之前的殖利率落在4-6%那邊，最近大盤震盪，反而好像更適合入場」、「買債避險可以選00950B，一樣是公司債但950B純A級可以給到6%的殖利率，加上中天期受利率影響低，資金也會比較彈性，不用怕會套著配」。

然而也有人認為「投等債、非投等債崩盤時講義氣，和股票一塊趴在地上，無法避險的，除了美債(國債)才會逆勢上漲，莊家是這麼玩的」、「告訴原po一個事實，避險越多，虧損越多，有空可以去看看避險基金的表現，你會發現崩盤時，避險基金其實也表現很差」。

不過也有人分析，「0056已經夠穩健了，其實不需要再買債券ETF」、「你買市值型+高股息ETF就已經有分散風險了」、「黃金存摺，股市往下我往上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00968B元大優息投等債

延伸閱讀

散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

雙薪3口之家月花11萬！「兩大開銷魔王」害夫妻慘淪月光族

相關新聞

明迎川普關稅解放日無差別攻擊…股民恐慌喊：保護資源！00968B開戰0056

4月2日就是川普對全球祭出關稅戰的「解放日」，不少投資人經歷台股31日重挫逾900點仍心有餘悸，…

整理包／凱基金股東會紀念品出爐！今年不走野餐風 送75萬股民這款居家好物

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

長線投資…熊市跌30％時停損非最痛的事？切老：回頭看少賺300％才是

對長線投資人來說，曾有的恐懼也是股票在熊市中暴跌30%時停損，但讓他痛苦的不是損失的那30%，而是幾年後回頭看少賺的300%。

散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

受到美國總統川普祭出的關稅戰影響，台股31日開低走低，終場大跌906.99點，跌幅達4.19%，創下...

關稅戰只是表象⋯股市下跌另有隱情？網曝關鍵內幕

31日台股大跌超過800點，因應美國總統祭出的關稅措施，導致投資人受影響，台股失守21000關卡。PTT網友質疑，去年美國總統川普早在競選期間明示關稅政策方向，市場卻未有反應，如今卻大幅動蕩，恐怕另有隱情。不少人認為地緣政治危機升溫，再加上台積電出走美國，也都是造就股市波動的一大原因。

她25歲存到130萬 手握006208、00919、台積電…網見這兩檔：可出清

投資股票是資產配置中的重要一環。近日一名25歲女網友在Dcard分享，希望自己能在30歲前累積到300萬元資產，並公開自身的投資組合。她自大學畢業後便穩定存股至今四年，已累積約130萬元資產，持股包含6檔個股與ETF，包括富邦台50（006208）、兆豐金（2886）、群益台灣精選高息（00919）、台積電（2330）、昇達科（3491）及大魯閣（1432）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。