明迎川普關稅解放日無差別攻擊…股民恐慌喊：保護資源！00968B開戰0056

4月2日就是川普對全球祭出關稅戰的「解放日」，不少投資人經歷台股31日重挫逾900點仍心有餘悸，即使今天大盤加權指數暴力反彈近600點，台股如大怒神般的走勢還是令人感到不安。

一位股民在mobile01上有感而發表示，「近期股市的震盪實在有點大，看著自己手邊的持股在那邊上上下下，雖然當初的目的只是想要存股而已，但看到這些震盪還是有點心驚膽跳」。

原po說明，自己現在的持有比例幾乎清一色都是以0056這類ETF為主，他認為不管大盤的表現如何，就是每年都可以固定領那些配息。不過他最近想法也有了一些轉變，因為觀察到「債券型ETF的波動相對其他類型的ETF穩定超多」。

「這種無腦全部把資金投在同一類ETF的操作真的妥當嗎？」原po開始反思認為，如果妥善地把資金分配在股與債上，在面對一些風險的時候，整體投資配置應該會更佳穩健。

原po也提到，曾遇到一名網友「會適時做空來保護自己的獲利」，對方目前持有部位最大的債券就是00968B（元大優息投等債），原po表示，雖然放空跟買債不是同一個東西，但保護資源的邏輯好像滿接近的，「有人有研究過這類投等債ETF嗎？」

文章一出，有人留言贊成原po的操作，「我記得元大這支之前的殖利率落在4-6%那邊，最近大盤震盪，反而好像更適合入場」、「買債避險可以選00950B，一樣是公司債但950B純A級可以給到6%的殖利率，加上中天期受利率影響低，資金也會比較彈性，不用怕會套著配」。

然而也有人認為「投等債、非投等債崩盤時講義氣，和股票一塊趴在地上，無法避險的，除了美債(國債)才會逆勢上漲，莊家是這麼玩的」、「告訴原po一個事實，避險越多，虧損越多，有空可以去看看避險基金的表現，你會發現崩盤時，避險基金其實也表現很差」。

不過也有人分析，「0056已經夠穩健了，其實不需要再買債券ETF」、「你買市值型+高股息ETF就已經有分散風險了」、「黃金存摺，股市往下我往上」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。