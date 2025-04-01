長線投資…熊市跌30％時停損非最痛的事？切老：回頭看少賺300％才是

在熊市裡不要做傻事！

在面對熊市時，「避免做傻事」是投資人一定要謹記在心的重要提醒。投資人做傻事常常是因為一時的恐懼，在沒深思熟慮下做出衝動的決定。

而不同類型的投資人對「恐懼」的經驗和認知也截然不同。

對短線或波段投資人來說，所認為的恐懼通常是之前辛苦累積到的帳面報酬還沒來得及獲利了結，就在熊市的暴跌中忍痛停損。

而對長線投資人來說，曾有的恐懼也是股票在熊市中暴跌30%時停損，但讓他痛苦的不是損失的那30%，而是幾年後回頭看少賺的300%。

但以上投資人都沒最後這種來得傻。是哪種呢？就是那種押身家還不夠，又去扛了高額融資想抄底一夜致富的賭徒。因為他們不知道市場不理性的時間往往比你能僥倖撐到不破產的時間還長得多...

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。