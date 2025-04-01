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散戶心累！台股遭川普關稅戰耍弄難操作 資深股民憑1神技：照樣玩

聯合新聞網／ 綜合報導
台股面臨川普關稅戰的不確定因素，變得非常難操作。圖／AI生成
台股面臨川普關稅戰的不確定因素，變得非常難操作。圖／AI生成

受到美國總統川普祭出的關稅戰影響，台股31日開低走低，終場大跌906.99點，跌幅達4.19%，創下今年以來最大單日跌幅，亦為歷史第四大跌點。此波跌勢不僅重創市場信心，也引發投資人熱烈討論，尤其對於採取「All in」策略的長期投資者，壓力尤甚。

一名網友在PTT上發文表示，自己是信奉「一次all in的人，把20年的上漲和下跌都當作X屁，只要手上有閒錢就持續投入，可是有點高估自己的心理承受能力了」。

原po說，面對近期台股的連續下跌，他開始感到心情低落，而且覺得這次有點像2022緩跌，「無底洞，一直在磨耗你的感覺，超痛苦」，於是他向其他網友請教如何應對此種情況。

該篇貼文迅速引發關注與討論。部分網友認為，長期投資仍是應對市場波動的最佳策略，建議原po不要過度在意短期起伏，「不缺錢就擺著，有缺錢就賣一些」、「生活不受影響就不用怕」。也有網友鼓勵趁低加碼，「現在是撿便宜的好時機」。

然而，多數人則提出更實際的建議，例如暫時刪除投資App以減少心理壓力。「天天盯盤只會徒增煩惱，刪掉App專注於生活，反而能穩定心情」，還有經驗豐富的股民表示，「有信心=刪App，沒信心=出清，搞那麼複雜幹嘛」、「刪App，認真工作」、「刪App、上班、吃飯、玩、睡覺」、「刪App不看相關新聞」、「刪App每季重載回來看一次」。

也有人表示，「台積電最高點all in到現在獲利約40-50%」、「買打折的東西，大家都開心」、「考驗你信仰的時候，過了就贏了」、「挺過這次你的耐受度又更強了」、「不賣就不會賠錢」、「不要看，下個月就創高啦」、「股市就是長期上漲」、「你一開頭就說20年，這才幾天就忍不住了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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