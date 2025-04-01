關稅戰只是表象⋯股市下跌另有隱情？網曝關鍵內幕

31日台股大跌超過800點，因應美國總統祭出的關稅措施，導致投資人受影響，台股失守21000關卡。PTT網友質疑，去年美國總統川普早在競選期間明示關稅政策方向，市場卻未有反應，如今卻大幅動蕩，恐怕另有隱情。不少人認為地緣政治危機升溫，再加上台積電出走美國，也都是造就股市波動的一大原因。

一名網友在PTT上發文質疑：「這波真的在跌關稅戰嗎？」指出從川普競選期間便已明示關稅政策方向，但市場遲遲未出現明顯反應，直到近期才大幅下挫，令人懷疑是否另有隱情。他認為資本市場早已充分掌握相關資訊，如今才劇烈波動，「會不會其實跌得根本不是關稅問題，而是背後更大的國際政治問題？」

該文一出，引起眾多網友熱烈回應，有人直言「關稅只是煙霧彈」，點出AI獲利了結、資金套現、外資撤離、地緣政治升溫、全球經濟衰退疑慮等多重壓力才是關鍵。有網友更直指「台灣被外資看衰」、「賴清德挑釁升高戰爭風險」是股市大跌的重要誘因，認為川普的不確定性與台海局勢緊張正使投資人憂心忡忡。

不少網友也分享觀察指出，AI產業估值過高、科技股出貨壓力沉重，加上美國內部通膨壓力未解、債務問題嚴峻、貿易保護主義抬頭，都可能成為壓垮市場的「最後一根稻草」。台幣近期急貶、外資第一季就大舉匯出，也被視為對台灣未來經濟與政治不確定性的反映。

也有理性網友提醒，市場總會為下跌找理由，「半年後才會知道真正原因」，強調不應過度解讀單一因素。另有聲音認為，「漲多修正」與「高估值回調」才是此次下跌的本質，只是各種利空剛好同時發酵，導致市場恐慌情緒擴散。

整體而言，這波下跌雖以關稅戰為引爆點，但多數網友認為背後反映的是國際政經秩序重組、地緣風險升高與資金避險潮交織的綜合性壓力。市場走勢仍將受多方變數影響，未來如何演變，仍待時間驗證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。