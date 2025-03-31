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她25歲存到130萬 手握006208、00919、台積電…網見這兩檔：可出清

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

投資股票是資產配置中的重要一環。近日一名25歲女網友在Dcard分享，希望自己能在30歲前累積到300萬元資產，並公開自身的投資組合。她自大學畢業後便穩定存股至今四年，已累積約130萬元資產，持股包含6檔個股與ETF，包括富邦台50（006208）、兆豐金（2886）、群益台灣精選高息（00919）、台積電（2330）、昇達科（3491）及大魯閣（1432）。

原PO表示，自己任職公職，下月薪資將調升至4萬7，平時每月支出約1萬5，主要採定期定額投資。006208是她從2021年開始布局的主力標的，當時月薪3萬元，每月投入5000元逐步累積，目前平均月投資額達1萬5，未來將加碼至2萬，目標兩年內達成10張。兆豐金則是因個人喜好與品牌認同而購入，屬於零星買進。00919則是她兩年前規劃的高股息配置，原本希望靠配息再投資其他ETF，創造複利循環。

她補充，昇達科與台積電是短期操作部位，而大魯閣則是因為自身有運動習慣，從興趣延伸至投資。她也預計下月起小額投入VOO，開始布局美股市場。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「妳還沒畢業就開始投資了嗎？真厲害」、「四年的話應該績效很可觀了，前面四檔都是不錯的標的，繼續保持就可以了」、「300萬感覺蠻有機會，但高股息要砍掉換成市值型，如果妳是追求資產成長的話」。

也有網友建議，「如果在有固定薪資收入的情況下，建議把配息型兆豐金、00919改成總報酬率強的標的。今年可以關注美股逢低買進，00662、00971這兩檔，我目前持續加倉」、「之前有買兆豐金，疫情又升息，金融股大噴時賣掉了，全轉到006208，滿感謝自己當時做這個決定，現在只有006208＋2330＋VT，想說存到要買房！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VOO 台積電 報酬率 薪資 高股息

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