快訊

王者回歸！GD首爾合體CL「三萬狂粉擠到他無法上台」

陸衛星影像曝強震慘況！緬甸瓦城從蔥綠變土棕色 阿瓦大橋斷成好幾截

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電是表面熱度？億級投資人揭「資金退場跡象浮現」：別誤判大局

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台積電股價示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台積電股價示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

摘要

近期市場雖因川普關稅政策趨於彈性而暫獲喘息，但整體行情依然嚴峻。美股高科技股漲幅驚人，但估值過高，需技術性修正。全球資金正加速流向歐洲、中國及避險資產。投資人應審慎因應，優先配置現金與防禦型資產，避免躁進。

近日傳出川普的對等關稅可能保留彈性，為股市帶來喘息空間。然而，我仍認為市場情勢依然嚴峻，不容樂觀。

美股中部分個股，尤其是高科技股，漲幅累積驚人，且估值偏高，極需適度降溫修正。同時，全球資金正加速流向歐洲、中國，以及黃金、貴金屬、債券、非美元貨幣等避險資產。

因此，高股息殖利率股票等防禦型商品正受到市場青睞。以巴菲特旗下的波克夏為例，其股價創新高，正是因為該公司持有高達三千多億美元的現金，展現極度保守的投資策略。此外，金價屢創新高，也反映出市場對未來經濟的不確定性與避險需求的增加。

事實上，當市場資金充沛時，往往會出現跌深搶進、反彈後再拉低的情況，導致籌碼異常活躍且不穩定。台灣股市亦不例外，本土資金熱衷於題材股，使短線行情看似熱絡，但許多龍頭股股價已出現滑落，整體成交額亦大幅縮減，顯示資金退場跡象浮現，不可不慎。

表面上，股市似乎仍處於榮景，但若深入分析，除了高科技股受AI趨勢帶動而獨樹一格，許多傳產股卻面臨嚴峻挑戰。原物料價格持續上漲，而消費力道則逐漸減弱，使景氣前景不甚樂觀。因此，投資人應審慎評估市場狀況，避免因高科技股及台積電的表面熱度而誤判大局。

我再次提醒大家：預留現金或配置防禦型資產，適時減碼風險性投資，才是上策，切勿躁進。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文資金轉向歐洲、中國與黃金，這類資產將成下一波避風港？

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 投資人 科技股 避險 黃金

相關新聞

台積電是表面熱度？億級投資人揭「資金退場跡象浮現」：別誤判大局

近日傳出川普的對等關稅可能保留彈性，為股市帶來喘息空間。然而，我仍認為市場情勢依然嚴峻，不容樂觀。

川普談4/2關稅「比對等更寬容」挨酸老番癲！網笑：又龜縮

美國總統川普周二（25日）在接受美國新聞台Newsmax訪談時表示，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外，他也說，「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來講會是非常艱困的」。PTT網友喊話「救救美股、救救台股的交易量」，但也有人認為，川普政策變來變去，短期內的股市下跌是必然可預見的，還有人狠酸「老番癲又龜縮」。

台股太慘「金管會一早就吃麵」 他笑：撐盤很苦！網示警1關鍵

台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點。金管會主委彭金隆強調，金管會高度關心國際情勢，尤其是美國政策對台灣資本市場的影響，不過仍看好台股特有的韌性，今年上市櫃公司有30個產業別營收持續成長，顯見台股基本面良好。PTT網友笑稱「今年這麼早吃麵？看來黑手撐得很辛苦沒人要幫買」。有人直言，金管會應該注意量縮的問題。

台積電（2330）盤後鉅額交易 網驚覺「仙人指路」：有望帶出一波新漲勢

台股26日再度開高走低，台積電（2330）尾盤被大單摜壓，終場下跌10元收980元。不過，根據臺灣證券交易所公告的盤後鉅額交易資料，台積電交易筆數、金額都出現放大，其中一單17張更以1,043元成交，令投資人好奇是否出現轉折點。PTT網友看好台積電基本面依然穩健，唯一變數只有美國總統川普而已，因此長期來看依然看好，期許「轉折後帶出一波新漲勢」。

謝金河談特斯拉都剛好在股價相對低點…且隨後皆大漲！專家：反映「市場共識悲觀」事實

「一次是巧合，那兩次呢？」

千億補貼都買綠電⋯電費還會繼續漲？網點名：「這類產業」倒霉了

立法院審查總預算刪除挹注台電1000億元預算案，電價審議委員會將於28日召開，外傳4月電價可能上漲6%，經濟部長郭智輝認為，最佳情境是立法院同意撥補台電1000億元，電價即可維持不漲。然而核能流言終結者創辦人黃士修批評，行政院補貼台電的千億預算用途其實是外購綠電，因此未來2-3年電費仍可能上漲。PTT網友也認同表示，「電費必定持續上漲，且高耗能產業也必然倒霉」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。