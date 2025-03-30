台積電是表面熱度？億級投資人揭「資金退場跡象浮現」：別誤判大局

摘要 近期市場雖因川普關稅政策趨於彈性而暫獲喘息，但整體行情依然嚴峻。美股高科技股漲幅驚人，但估值過高，需技術性修正。全球資金正加速流向歐洲、中國及避險資產。投資人應審慎因應，優先配置現金與防禦型資產，避免躁進。

近日傳出川普的對等關稅可能保留彈性，為股市帶來喘息空間。然而，我仍認為市場情勢依然嚴峻，不容樂觀。

美股中部分個股，尤其是高科技股，漲幅累積驚人，且估值偏高，極需適度降溫修正。同時，全球資金正加速流向歐洲、中國，以及黃金、貴金屬、債券、非美元貨幣等避險資產。

因此，高股息殖利率股票等防禦型商品正受到市場青睞。以巴菲特旗下的波克夏為例，其股價創新高，正是因為該公司持有高達三千多億美元的現金，展現極度保守的投資策略。此外，金價屢創新高，也反映出市場對未來經濟的不確定性與避險需求的增加。

事實上，當市場資金充沛時，往往會出現跌深搶進、反彈後再拉低的情況，導致籌碼異常活躍且不穩定。台灣股市亦不例外，本土資金熱衷於題材股，使短線行情看似熱絡，但許多龍頭股股價已出現滑落，整體成交額亦大幅縮減，顯示資金退場跡象浮現，不可不慎。

表面上，股市似乎仍處於榮景，但若深入分析，除了高科技股受AI趨勢帶動而獨樹一格，許多傳產股卻面臨嚴峻挑戰。原物料價格持續上漲，而消費力道則逐漸減弱，使景氣前景不甚樂觀。因此，投資人應審慎評估市場狀況，避免因高科技股及台積電的表面熱度而誤判大局。

我再次提醒大家：預留現金或配置防禦型資產，適時減碼風險性投資，才是上策，切勿躁進。

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《原文資金轉向歐洲、中國與黃金，這類資產將成下一波避風港？》

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