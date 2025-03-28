台股太慘「金管會一早就吃麵」 他笑：撐盤很苦！網示警1關鍵

台股27日開低走低，一度下滑至21,919.4點，失守22,000點，統計台股今年來下跌逾千點。金管會主委彭金隆強調，金管會高度關心國際情勢，尤其是美國政策對台灣資本市場的影響，不過仍看好台股特有的韌性，今年上市櫃公司有30個產業別營收持續成長，顯見台股基本面良好。PTT網友笑稱「今年這麼早吃麵？看來黑手撐得很辛苦沒人要幫買」。有人直言，金管會應該注意量縮的問題。

金管會認為台灣金融業、台股基本面良好，對相關美課徵關稅國的曝險不高，具備因應風險的韌性。國際情勢對台股衝擊，金管會認為短期波動難免，但中長期仍回歸企業獲利、產業競爭力的基本面，2月底國內上市櫃公司累積營收7.19兆元，年增16.33%，是歷年同期最高，顯見我國產業具有競爭力及韌性。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「台股每天開高走低，連主委都受不了，所以今天這麼早就開始加碼吃麵？」

其他人留言「今年這麼早吃麵？看來黑手撐得很辛苦沒人要幫買」、「 太早吃麵了」、「啥事都沒發生也能吃基本麵」、「麵吃到吐了」、「這麼好外資幹嘛一直賣」、「太早了吧，這碗麵大概還要要煮好幾次」、「不是通常崩盤後下午才吃麵嗎」、「中午還沒到就要吃麵囉」。有網友提醒「要開始注意的是量縮的問題，總是慢一拍」、「重點是沒量玩個雞吧」。

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