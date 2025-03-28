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川普談4/2關稅「比對等更寬容」挨酸老番癲！網笑：又龜縮

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普周二（25日）在接受美國新聞台Newsmax訪談時表示，預定4月2日公布的關稅措施「不會有太多」例外，他也說，「我或許會比對等更為寬容，因為如果我真的採取對等，那麼對人們來講會是非常艱困的」。PTT網友喊話「救救美股、救救台股的交易量」，但也有人認為，川普政策變來變去，短期內的股市下跌是必然可預見的，還有人狠酸「老番癲又龜縮」。

川普在受訪談到預定4月2日生效的「對等關稅」時，表示「我知道有一些例外情況，目前仍在討論中，但不會太多，不會有太多例外」。然而，川普的關稅相關發言持續令外界感到困惑，因為僅僅在前一天，川普在白宮談話時兩度暗示，部分貿易夥伴可能獲得豁免或減免，表示「我或許會給許多國家減免」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「全世界都在看4月2號，川普也稍微透口風，認為可能只會更寬鬆而非對等。希望川普救救美股、救救台股的交易量」。

其他人則留言「以後他說什麼都不用理他了，反正都會龜縮」、「那不是應該噴噴嗎？怎麼崩了」、「老番癲的話每天不一樣」、「看到消費者信心指數崩盤他嚇到了吧」、「川皇一定會護美股和台股，等等先蹲後跳」、「第二任真的不知在幹嘛」、「不會有太多例外，該課關稅就課」、「這咖整天瘋顛，同樣招式用久就沒人信了」、「 會崩正常，大家都知道，你川唐鏡可能4/3又要喊」、「 隔了八年變老番顛了」、「美股跌欸難道又說錯話了嗎」、「真的做的比拜登還爛！厲害了川普」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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