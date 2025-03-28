台積電（2330）盤後鉅額交易 網驚覺「仙人指路」：有望帶出一波新漲勢

台股26日再度開高走低，台積電（2330）尾盤被大單摜壓，終場下跌10元收980元。不過，根據臺灣證券交易所公告的盤後鉅額交易資料，台積電交易筆數、金額都出現放大，其中一單17張更以1,043元成交，令投資人好奇是否出現轉折點。PTT網友看好台積電基本面依然穩健，唯一變數只有美國總統川普而已，因此長期來看依然看好，期許「轉折後帶出一波新漲勢」。

台積電26日盤後交易共達3,475張，成交股價介於967.28元至1043元，合計總金額達34.16億元。除台積電外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、仁寶（2324）、京元電子（2449）、可成（2474）、儒鴻（1476）等六檔個股也有鉅額交易。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，雖然台積電近日股價低迷，導致投資人信心動搖，然而其實台積電的基本面並未改變，只有川普的政策是唯一變數，他認為，「大戶總能看得比散戶更長遠也更透徹」，因此台積電「大單」很可能是仙人指路，期許轉折之後可帶領出一波新漲勢。

其他人留言「能下單3000張資產證明不是普通人吧」、「可能是資金不足的當沖仔收盤前沒操作好，盤末硬沖掉」、「向下的轉折點到了」。不過也有人笑稱「17張也能寫新聞？讓人笑鼠了」、「巨量交易嚇到，還以為是17萬張」。

有網友回憶過去類似經驗留言「以前688那次也有一樣情況」、「上次台積電最高點688收盤後，盤後交易有人用超盤價703買進，這在告訴大家最高點到了嗎？」、「這不就當初666還有人鉅額交易723，仙人指路，夢回2022」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。