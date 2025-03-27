謝金河談特斯拉都剛好在股價相對低點…且隨後皆大漲！專家：反映「市場共識悲觀」事實

「一次是巧合，那兩次呢？」

上一次是去（2024）年4月23日發文，標題寫「大勢已去」，直指馬斯克跪地求饒可能也找不到解救「特斯拉」的藥方，沒想到發文時間點正好是特斯拉股價最低點，之後特斯拉股價絕地反攻，並在川普當選後持續飆漲，總計反彈幅度250％。

這一次則是在3月21日以「馬斯克的仇恨值」為題於臉書發文，稱「馬斯克將技術和供應鏈移交給中國的決定已開始反噬」，並指特斯拉汽車銷售量的衰退趨勢明顯，現金流即將轉為負值。

而正巧這次發文的時間點也是特斯拉近期股價低點，發文當日特斯拉股價即上漲5.27%，下一個交易日3月24日更是大漲近12%，堪稱威力驚人。

姑且不談這兩篇文章的內容，我認為發文後股價反彈，某種程度其實是反映當下「市場共識悲觀」的事實。股海老司機都知道，當市場高度看壞某家公司或某個產業時，往往是「否極泰來」的時機，因為只要一點點好消息（或者是壞消息沒這麼嚴重），就很容易刺激股價反彈，不僅適合長線投資人進場抄底，也會吸引短線投資人搶反彈，而這也是「反市場」的精髓所在。

但我不是要說特斯拉股價從此將扶搖直上，因為顯然短期馬斯克的政治紛擾以及中國電動車的殺價競爭，仍會傷害特斯拉的市場評價，只是作為投資人，我們要時刻謹記不要跟隨市場情緒起舞，當市場狂熱時，我們要掌握出場的主動權，而當市場悲觀甚至充滿恐懼時，我們則要鼓起勇氣，邁步踏入股市，並相信公司的基本價值，這條投資道路，我們才有機會走得更長遠，並獲得超越市場多數人的果實。

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