雲豹能源（6869）售電台電比例低 非虧損兇手！網笑稱：「乖豹豹」要噴了

雲豹能源（6869）24日表示，2024年雲豹能源集團賣給台電的再生能源光電金額僅6794萬元，占全年營收的1.79%；且94%的售電收入皆來自民間企業，公司與台電虧損無關。PTT網友笑稱「雲豹是乖豹豹，是靠自己的綠電賺錢，疑慮解除股價準備噴」。

根據統計，2024年天能綠電與企業簽訂購售電合約（CPPA）累計達160億度，年成長12倍，國內光電憑證銷售市占率達29.22%，穩居售電業龍頭地位。隨著全球淨零碳排趨勢、RE100倡議，以及國際雲端服務大廠來台投資加持，雲豹能源預期綠電業務將迎來顯著成長。

目前，雲豹能源持續與多家企業洽談綠電購售合作，今年轉供度數目標較前一年度成長逾80%，將展現強勁成長動能。雲豹能源強調，長期致力於潔淨能源發展，售電業務以民間企業為主，台電承購的綠電占比遠低於外界想像。未來，雲豹能源將繼續深耕綠電產業，推動台灣能源轉型，助力實現2050年淨零排放目標，為台灣永續發展貢獻力量。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，台電的虧損不是雲豹害的，「雲豹是乖豹豹」，雲豹是依靠綠電賺錢，其中94%賣給民間企業，他預言「疑慮去除了，股價準備噴噴爽！」

其他人留言「賺錢的你賺，虧錢的台電做」、「申請勘驗北檢」、「就問一句，綠點生產的線路，誰出錢，如果你們一毛都沒出，只賣電，就是圖利罪，懂嗎？」、「的確不是雲豹的問題，是台電收太多北部種電和天然氣」、「台電怎麼不找找自己問題」、「這個去看財報就知道了，反正不管說什麼、解釋什麼也沒用」、「講白一點，電費高漲，總要有相關人事物出來，來承擔人民不滿與怒火。雲豹早晚會被推出來，為高價電費負責」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。