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「帳面慘綠」不理就不虧？他自曝鴕鳥投資法被嗆爆 網笑：下市就慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自曝鴕鳥投資法。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網友自曝鴕鳥投資法。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

股票投資有賺有賠，不過只要不出清手上持股，就不會實現獲利或是虧損，因此有網友認為，「股票帳面虧損不要理它不就好了嗎？」他比喻，投資股票就像養烏龜一樣，一代傳一代，只要不出清就不必認賠。但有人提及，若是不處理，不只會面臨虧損甚至可能有下市的危機，那可能連一毛錢都無法回收。

一名網友在論壇Dcard發文表示，經常有投資人遇到帳面「綠色」虧損時就想要出清認賠止損，但他認為「放著不就好了嗎？等到轉紅再脫手」，雖然有人會認為「已經虧好幾十萬、幾百萬，等不到轉紅的一天」，但他覺得「根本沒差，就像養烏龜一樣，一代傳一代，人走龜還在，只要不出清，就算帳上綠一片也沒關係」。

有人認同留言「標準韭菜sop：賠的時候很敢抱，賺的時候不敢抱」、「只要不停損就不算虧損」、「我就是這麼做，被動投資」、「我會繼續用大戶投定期定額去分散損益」、「如果股票真的遇到帳面虧損的話，要先想一下你當初買進的理由有沒有改變」。

但也有人說「宏達電買500以上甚至1000以上的人需要這篇文」、「你很聰明耶！連巴菲特都沒想到，太神啦」、「跌到下市你還是抱著嗎」、「你是本多終勝啊？哪有根本沒差，股市不是要買廢紙的是要買來賺錢的，沒有什麼規定是一定能轉紅，認賠買其他股票賺回來才是對的，當然也不排除買啥跌啥」、「如果是大盤006208、0050我會不理他，還會繼續買，其他個股或是各種怪異的主題式ETF我不敢不理他，會設定好停損點」、「你財產是用來當遺產的隨便你怎麼放到天荒地老，但有人財產是要用來花的，有生之年沒辦法放任他一直貶值」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard ETF 大盤 韭菜

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