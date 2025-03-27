千億補貼都買綠電⋯電費還會繼續漲？網點名：「這類產業」倒霉了

立法院審查總預算刪除挹注台電1000億元預算案，電價審議委員會將於28日召開，外傳4月電價可能上漲6%，經濟部長郭智輝認為，最佳情境是立法院同意撥補台電1000億元，電價即可維持不漲。然而核能流言終結者創辦人黃士修批評，行政院補貼台電的千億預算用途其實是外購綠電，因此未來2-3年電費仍可能上漲。PTT網友也認同表示，「電費必定持續上漲，且高耗能產業也必然倒霉」。

黃士修今天指出，黃暐瀚自己都說核電成本低（一度一塊多），可是又說「仍使用核電的法國，電價已經應漲到七、八元」。黃暐瀚故意隱去法國電費上漲的主要原因，正是2022年至2023年核電發電量下降，要增加火力發電量，再加上火力燃料費上漲，電費自然大漲。他也說，法國提出未來降低電費方法之一，就是要新增核電機組，而廢核的德國，電價早已飆漲到法國的兩倍。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「2024年太陽能發電總量達149億度，其中包含台電自發的8億度；然而，僅有14.4億度電售予憑證用戶，其餘電力由台電以高價收購後，再虧損販售，全年支出高達617億元。風力發電總量為103億度，其中台電自發為18.2億度，但實際賣給憑證用戶的僅9.9億度，其餘由台電收購後虧本販售，成本高達495億元。另包括地熱與小水力等其他小型綠能發電，加總起來，台電在2024年共支出約1193億元購買綠電，整體成本沉重」。

該網友表示，「面對政府規劃2030年綠電占比將達30%，相較於2023年僅12%的占比，短時間內的大幅增長勢必帶來更龐大的補貼壓力。若電價不調漲，未來每年可能需編列高達2500億元補貼綠電成本，電價上漲幾乎無可避免，高耗能產業更可能成為首當其衝的受害者」。

其他人紛紛留言「政治問題政治解決，政黨輪替也是一條路」、「像地熱也是沒什麼概念股，接下來一定更多反對聲浪，不給股民賺還想推政策，做夢吧」、終究要漲的，為什麼不現在就漲」、「現在電價比歐美還高，薪水只有20%，房價6～15倍，真的好猛，2008年生活都沒這麼糟」、「挺政策的請把空氣吸乾淨」。

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