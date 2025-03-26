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1美元變1920美元！商學院教授論文洩驚人投報率 95%時間平淡無奇

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

幾乎可以肯定的是，我們難以挑選到具有超高投資回報的股票，也不能找到能夠替我們這麼做的「常勝將軍」。

簡而言之，就是難以實現一夜暴富。但是，依靠耐心和韌性，我們可以穩健地執行投資理財，累積足夠的財富，讓自己過著美好的生活。

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
因此，保持謙卑，我們只要認識到自己在投資理財專業上的不足，以及人性弱點，就能贏在投資理財的起跑點上。

根據我的個人實踐經驗，說到投資與理財，我們的大部分時間其實是在等待與忍耐中度過的。

密西根大學史蒂芬．羅斯商學院（Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan）教授塞伊洪（Nejat Seyhun）發表過一篇論文。

他統計了從1926年到2004年的美股投資報酬率，得出年複合報酬率可達到10.04%的結論。也就是說，如果在1926年以1美元投資美股，等到2004年時，這1美元將會變成1,920美元。

如果剔除這累計的九百四十八個月中獲利表現最好的十二個月，年複合獲利率就會下降到7.01%，總收益一下子變成原來的十分之一，僅為197美元。

如果擴大範圍，剔除獲利表現最好的四十八個月（意指5%的交易時間），投資股市的報酬率將比同時投資美債的報酬率都要低，1美元瞬間變成7.46美元。

可以這麼說，這短短5%的交易時間，竟貢獻了美股絕大部分的獲利，剩餘95%的時間則都是平淡無奇的。實際上，熱衷於猜底測頂、追逐熱點，往往會錯過大部分上漲而全程參與下跌。

因此，要獲得長期優秀的資本市場投資回報，保持全程參與投資，特別是在絕大多數的平淡日子裡持續堅持，這絕對是必要的關鍵。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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