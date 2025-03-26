過去35年內最能幫投資者賺錢的工具 股神巴菲特透露「不二之選」

得益於美聯準「降息到零，無限QE」的超級寬鬆貨幣政策，美股持續多年的漲勢，這讓美股「永遠漲」的信念，在投資者心中得以被強化。這世界上真有只漲不跌的投資市場嗎？顯然不是。

因為就連美股熔斷，也顯得再稀鬆平常不過了。當市場持續上漲時，投資者一致看好；當市場下跌時，投資者又一致保持極度悲觀的態度。這種投資者跟風隨大流的現象在成熟市場實屬常態，歷史總是一直在重演。

本文出自《有錢人的紀律》 但至於結局真與過往不同嗎？我想有必要提醒一下大家，在投資中代價最大的一句話就是：「這次不一樣！」

投資者會說：「不能錯過這次牛市中的各種『熱點』機會，我一定要搏一把。」那麼請允許我提醒一下：如果對計畫投資的公司沒有進行深入的研究，沒有很大的把握就隨便參與，盈虧全憑運氣，那麼你極可能會以失敗告終。

大多數投資者都過於關注股市的短期表現，加上容易跟風冒進，尤其是在市場劇烈動盪的時候……。這種惡習將導致他們在市場大漲時情緒亢奮，在市場低迷時愈發低落，常會得到事與願違的投資苦果。

我們需要明白股票的基本價值取決於公司的長期獲利能力。在市場大漲或大跌的情況下，股票看起來不過是帳戶報表上的數字變動，而這些數字總是在極度膨脹或極度萎縮。

但隱藏在股價背後的則是實體經濟企業，它提供人們每天都在購買的商品和服務。投資者要認可蘊藏其中的價值，相信其股價最終是會回到應有水準之上的。

金融市場上下翻騰，激動人心，各種「創新」產品讓人「神魂顛倒」。然而，簡單、便宜的工具才是財富管理的最佳利器。

請記住這幾句忠告：「如果我們不懂某個產品，請不要購買；如果我們沒有完全理解某個策略，請不要採納；如果投資成本過高，就去尋找較便宜的其他選項或乾脆略過不看。」

對於股票投資，巴菲特曾多次說道：「指數基金是股票投資的不二之選，成本低廉的指數基金是過去三十五年內最能幫投資者賺錢的工具。」

「股神」在自己的投資組合裡也配置了不少指數基金這種簡單、便宜的投資理財工具。

所以請牢記：在金融領域，複雜雖然可能意味著精密，但也很可能是誆騙投資者的把戲。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。