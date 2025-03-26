快訊

美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

謝金河點名馬斯克「股市輸家」特斯拉連噴2天！網笑讚：恩人

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克。圖／法新社
特斯拉執行長馬斯克。圖／法新社

特斯拉執行長馬斯克擔任美國總統川普顧問，引發不少爭議，連帶影響特斯拉股價，回顧2025 年至今，特斯拉股價已經大跌超過34%，自去年12月18日盤中歷史高點488.54美元以來，跌幅達 55.58%。財信傳媒董事長謝金河直指馬斯克是今年全球股市最大輸家。然而PTT網友指出，謝金河一開口，特斯拉股價連續2天上漲達15%，其他人笑稱他根本是特斯拉的恩人。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲的電動車銷量，比去年同期大減49%。法新社報導，特斯拉今年頭兩月銷量暴跌的一個原因是車款老舊，但自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，謝金河近日點名「馬斯克是今年全球股市最大輸家」，然而就在謝金河開口之後，特斯拉股價竟「連噴兩天」，上漲幅度達15%，讓網友笑稱「山頂看多，谷底喊空，是你老謝？」

其他人也笑翻留言「救特斯拉還得是老謝」、「轉折之王」、「老謝才是我們的衣食父母，指引我們前航的明燈」、「東方神秘力量」、「聽老謝做個兩次就退休了」、「特斯拉的恩人」、「老謝寶刀未老誒」、「馬斯克：最近鼻子癢癢的，好日子要來了？」、「不能洩漏天機只好反著講，心照不宣」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 特斯拉 謝金河 馬斯克

延伸閱讀

當沖10沖9輸？專家指「5大觀念」需要嚴守：投降只輸一半、虧損必減碼

他買高股息「3大天王」月領9萬當房貸現金流 網讚最強防禦手段

只存00878靠高股息ETF退休「月領5~10萬元」！懶錢包：建議最少準備1700萬

曾經的搶購王！00940月配息僅0.03元 網曝當初賣爆關鍵

相關新聞

謝金河點名馬斯克「股市輸家」特斯拉連噴2天！網笑讚：恩人

特斯拉執行長馬斯克擔任美國總統川普顧問，引發不少爭議，連帶影響特斯拉股價，回顧2025 年至今，特斯拉股價已經大跌超過34%，自去年12月18日盤中歷史高點488.54美元以來，跌幅達 55.58%。財信傳媒董事長謝金河直指馬斯克是今年全球股市最大輸家。然而PTT網友指出，謝金河一開口，特斯拉股價連續2天上漲達15%，其他人笑稱他根本是特斯拉的恩人。

她買台積電、廣達、鴻海…慘賠52萬 達人教戰1招現金流滾滾來

投資賠錢總是容易讓人心情不美麗，近日一名網友於Dcard分享其綠油油對帳單，表示自己賠了52萬，並說已經賠到很焦慮，…

壓垮美股「最後一根稻草」兇手是它 巴菲特公司波克夏無倖免

這對全球經濟和居民的健康有著重大影響，大家無論從物質上、心理上都是毫無準備的，因此引發市場極端現象…

持有「四大航空公司」股票慘虧 股神巴菲特認賠出場全面清倉

長期來看，資本市場總是呈現螺旋式上升的，然而自2019年新冠疫情影響後，國際市場已分別出現多檔較大波動，…

台股盤整太久把散戶洗到要瘋了 高手點出清明連假「關鍵日期」

近期台股受到美國總統川普祭出的關稅戰影響，走勢混沌不明，昨天更驚現2510億元窒息量，為今年來新低，甚至是自去年9月18日以來...

高鐵便當連漲2年是利多？他預言下週股價跟漲 網酸：該漲的是它

台灣高鐵公司表示，「高鐵便當」因應食材原物料等成本持續增加，自今年4月起調整售價為120元。高鐵公司表示，便當菜色仍將堅持採用在地化特色食材，提供旅客搭車時更美味、方便的餐食選擇。網友不解表示，該漲的應該是票價，而不是便當，也有一票人直呼「台鐵便當完勝！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。