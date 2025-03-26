謝金河點名馬斯克「股市輸家」特斯拉連噴2天！網笑讚：恩人

特斯拉執行長馬斯克擔任美國總統川普顧問，引發不少爭議，連帶影響特斯拉股價，回顧2025 年至今，特斯拉股價已經大跌超過34%，自去年12月18日盤中歷史高點488.54美元以來，跌幅達 55.58%。財信傳媒董事長謝金河直指馬斯克是今年全球股市最大輸家。然而PTT網友指出，謝金河一開口，特斯拉股價連續2天上漲達15%，其他人笑稱他根本是特斯拉的恩人。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，電動車大廠特斯拉（Tesla）今年1月至2月在歐洲的電動車銷量，比去年同期大減49%。法新社報導，特斯拉今年頭兩月銷量暴跌的一個原因是車款老舊，但自特斯拉老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）成為美國總統川普的主要支持者以來，電動車買主也可能因此拒絕購買特斯拉車款，以示抗議。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，謝金河近日點名「馬斯克是今年全球股市最大輸家」，然而就在謝金河開口之後，特斯拉股價竟「連噴兩天」，上漲幅度達15%，讓網友笑稱「山頂看多，谷底喊空，是你老謝？」

其他人也笑翻留言「救特斯拉還得是老謝」、「轉折之王」、「老謝才是我們的衣食父母，指引我們前航的明燈」、「東方神秘力量」、「聽老謝做個兩次就退休了」、「特斯拉的恩人」、「老謝寶刀未老誒」、「馬斯克：最近鼻子癢癢的，好日子要來了？」、「不能洩漏天機只好反著講，心照不宣」。

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