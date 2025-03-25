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她買台積電、廣達、鴻海…慘賠52萬 達人教戰1招現金流滾滾來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友投資5檔個股綠油油，考慮是否該認賠出場。示意圖／AI生成
一名女網友投資5檔個股綠油油，考慮是否該認賠出場。示意圖／AI生成

投資賠錢總是容易讓人心情不美麗，近日一名網友於Dcard分享其綠油油對帳單，表示自己賠了52萬，並說已經賠到很焦慮，但仍看不見轉好的可能性，是否該早點認賠這52萬，從此不要碰個股了？

從原po的對帳單來看，其目前股票市值為226萬1080元，股票報酬為-18.81%，持有的個股包括鴻海、台積電、廣達、福裕及均豪。

文章一出，吸引了2百多則留言，有人認為台積、鴻海沒問題，福裕還可以，但均豪跟廣達比較麻煩。「如果不能均攤成本的話，建議尋找反彈波離開，而且就算是沒問題的那幾檔，也都不是短期可以漲回來的，有可能是以月計算的」。

「鴻海從獲利跟未來可能的關稅戰等，看起來都有長期利多，本益比的部分也還有上漲空間，可以再放一陣子看看」、「均豪不清楚您為啥買，它的線一直往下走，看起來沒有在轉好，福裕是電機股，但是它有投資一些建築的，目前看起來是等出量了」。

還有人給原po建議，「不會選股別抱有可以反彈不虧的幻想，而且市場老手在砍股票根本不會過度在意賺賠，不砍就是賠更多而已」、「綠到都有牛在上面吃草了」、「有很多還被壓到季線年線的，大支的權值股很多都殺破年線」、「如果不缺錢就放著，至少有股息領」。

此外，也有人認為本來投資個股就沒那麼簡單，會焦慮很正常，如果沒有自己的進出場準則，建議轉ETF，至少是汰弱留強、長期穩健向上，而不會像一般飆股，某個題材炒完之後，常常怎麼等都看不到希望，「想翻本選0050、006208，想配息現金流選00919」、「妳適合買0050、0056、006208、00713，妳現股捨不得就放著沒差，有多的錢開始買ETF」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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