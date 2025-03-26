巴菲特預測原油價格20美元需求會大幅下降 慘遭迴力鏢自打臉

後疫情時代，面對經濟基本面與市場走勢的高度不確定，投資者需要避開什麼陷阱？

儘管「股神」巴菲特始終看好投資股票，但他在2020年疫情期間的線上股東大會上亦明確表示：「現在買入，時間也許是對的，但下週一開盤，股價也可能會下跌，我們根本無法預測，所以務必要做好應對疫情的長期準備。」

本文出自《有錢人的紀律》 對於價格在疫情期間處於歷史低位的原油，巴菲特則表示，原油生產未來幾年將會顯著下降。

因為需求大幅下降，每桶20美元的油價是無法讓石油企業穩定經營下去的，或許就連鑽井活動的數量都會明顯下降。

實際上，投資者既不知道未來油價是否會顯著增長，也無法預測產油企業的未來。

如果油價一直處在低檔，未來將會有大量的不良能源貸款出現，我們將無法想像股權持有者會遭遇什麼危機。

然而到了2022年年初，國際油價隨著經濟復甦及通貨膨脹高漲，又開始奔向100美元的高位。

總之，面對投資市場的種種「不確定性」，習慣使用槓桿投資的人們無異於「舉著火把穿過炸藥庫」，未來即使全身而退，也不能改變這根本就是一種愚蠢行為的事實。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。