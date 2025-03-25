壓垮美股「最後一根稻草」兇手是它 巴菲特公司波克夏無倖免

沒有「只漲不跌」的投資。從2009年到2021年底，美股在一片「唱衰」聲中穩步上漲，為投資者大眾樹立美股「永遠漲」的預期心理。

然而就在2022年第一季之後，央行持續加息的策略，反而成為壓垮美股的最後一根稻草，就連巴菲特掌旗的公司波克夏•海瑟威也無法倖免。

疫情中，美股的大幅下修以及2022年年初因「聯邦準備制度」（Federal Reserve System，簡稱美聯準）開始收緊流動性，進而帶來的市場顯著回檔。

這些再再清楚地告訴我們，這世上從來沒有只漲不跌的投資，也不會有只跌不漲的市場，留下的只有永恆的週期。

本文出自《有錢人的紀律》 投資的具體走勢，始終難以預測。任誰也無法提前預見，像是爆發新冠疫情這樣的「黑天鵝事件」。

這對全球經濟和居民的健康有著重大影響，大家無論從物質上、心理上都是毫無準備的，因此引發市場極端現象，例如2020年4月，國際油價每桶來到負37美元，價格令人瞠目結舌。

既然我們無法預見對市場影響巨大的「黑天鵝事件」，那麼今後面對各種對市場及投資品項走勢的短期預測，自然就更不必花費時間去關注，何不把精力放在探討如何有效應付市場的高度不確定性上面，理應更有價值才是。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。