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台股盤整太久把散戶洗到要瘋了 高手點出清明連假「關鍵日期」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股指數最近盤整太久，讓散戶不禁大喊快被洗瘋了。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股指數最近盤整太久，讓散戶不禁大喊快被洗瘋了。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

近期台股受到美國總統川普祭出的關稅戰影響，走勢混沌不明，昨天更驚現2510億元窒息量，為今年來新低，甚至是自去年9月18日以來、近半年的最低量，投資人紛紛退場觀望，追價意願不高，造成成交量縮水。

一名網友也在Dcard以「大盤到底要盤多久」為題發文指出，最近的台股每天打開就是開高走低，讓他不禁感慨，「盤在那邊快一年，要漲就漲，要跌就一次跌個痛快啊，股市的主力到底在想什麼，散戶被洗到要瘋了」。

貼文一出立即被其他人留言打臉，「市場本來就9成時間在盤整，VOO年化10%，啊一年兩百多個交易日怎麼才10%？不難想吧？錯過一年中報酬最好的十天，比特幣甚至是負報酬」、「大盤要盤多久要看盤子被盤多久」、「慢慢賣啊，一次賣光了怎麼割台灣韭菜」、「為何不能盤整？可以把一些沒耐心的人掃出市場，讓有耐心的人留下來繼續賺」。

不過也有人認同原po的感受，「台股這種黑手硬要撐的狀態很不健康，該跌的時候就應該充分反應，以後才有能量爬起來」、「所以才說台股留給法人玩就好，應該要來去美股，有全世界最偉大的市場為什麼不買？台股這鳥樣，等大盤回12682我再考慮抄底」、「真的，一直在等台股跌回萬九都等不到」。

還有人直言「賴跟魏一起開記者會的隔天，硬要把台積電撐在1000元的時候，就把市場玩壞了，短期台股應該是不用看了，只能期望4月2日號課完關稅，連假結束後，台股來跌一波大的，如果那天漲不起來，跌也跌不深，那是真的完蛋，一攤死水」。

也有人給予原po安慰表示，「定期定額然後把時間花在其他地方上，等到有大場面再回來看狀況比較實在啦」、「要到六月下旬才會有明顯的改變」、「等散戶沒錢就會動了，保守估計三年起跳，現在一堆擦鞋童不是套在24000，就是滿手現金等低點，怎麼可能讓他們得逞」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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