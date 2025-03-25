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高鐵便當連漲2年是利多？他預言下週股價跟漲 網酸：該漲的是它

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵示意圖。圖／高鐵提供
台灣高鐵示意圖。圖／高鐵提供

台灣高鐵公司表示，「高鐵便當」因應食材原物料等成本持續增加，自今年4月起調整售價為120元。高鐵公司表示，便當菜色仍將堅持採用在地化特色食材，提供旅客搭車時更美味、方便的餐食選擇。網友不解表示，該漲的應該是票價，而不是便當，也有一票人直呼「台鐵便當完勝！」

「高鐵便當」從2015年4月1日起至2024年3月31日，長達9年售價維持在100元，然因食材、原物料等成本持續增加，去年4月1日首次調漲至110元，今年4月起再調整售價為120元。此外， TGo會員95折便當優惠至今年3月底截止。

一名網友PTT轉題新聞並表示，高鐵便當已經比去年初上漲20%，過去是凍漲9年，如今卻連續兩年調漲，他笑稱「這樣下週對高鐵應該是利多吧？股價是不是準備噴噴了！」

其他人留言「板橋，台北，南港這三站的旅客可以改買台鐵便當再進去搭高鐵」、「坐高鐵吃台鐵便當」、「台鐵便當屌打」、「我會寧願去其他地方買的說，這CP值真的不高」、「還好我都買台鐵便當」。

不少人認為該漲的是車票，留言「最好票價也漲20%」、「漲便當衝三小？自由座給我先漲20%」、「票價也應該漲」、「票價不漲，便當來補」、「電費漲，開漲票價了吧」、「怎不敢漲票價」、「不懂為啥票價不漲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 便當 台鐵 票價 高鐵

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