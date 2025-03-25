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最強缺電概念股？雲豹能源全年展望樂觀 卻遭酸是「吸血台電」

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最強缺電概念股？雲豹能源全年展望樂觀 卻遭酸是「吸血台電」

聯合新聞網／ 綜合報導
雲豹能源總經理趙書閔期許四大事業未來三年將高度成長。記者簡永祥／攝影
雲豹能源總經理趙書閔期許四大事業未來三年將高度成長。記者簡永祥／攝影

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）20日召開法說會，總經理趙書閔指出，公司今年海內外太陽能光電案場將陸續開工，加上綠電轉供度數翻倍成長以及儲能案場開工挹注，全年營收將大幅成長，獲利也將同步提升，展望樂觀。PTT網友熱議「雲豹能源是最強的缺電概念股，未來發展持續看好」，然而也有人狠酸雲豹是「吸血台電股」。

趙書閔預估，公司今年營運將逐季成長，下半年優於上半年，且本業與轉投資都有望比去年更好，從目前的案場開工量與轉投資項目的獲利預估來看，公司全年業績表現樂觀且看好。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，隨著台灣用電需求快速攀升，台電也已經無法負荷，需要民營電廠來彌補電力需求，而國內售電第一的雲豹能源，就是最強的缺電概念股，發展持續看好。

其他人卻不以為然留言「海釣場又開了」、「收割韭菜，台電跟大家都是韭菜」、「全民補助吃飽飽」、「發電賣給台電，賣越多，賺越多」、「舉國投資的股票，會倒才怪」、「下檔鬼指股王現在不上車就上不了車惹，後台硬成那樣」、「反正三年後綠電就會降價，現在天價政府照買單」、「趕快上車，跟著執政黨發財就靠這次了」、「看台電虧損就知道豹豹有多賺了」、「吸血台電股」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台電 概念股 雲豹能源

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