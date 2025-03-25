電費上漲「受惠股清單」曝！網點名雲豹、森崴能源成潛力股

台電擬於4月起調漲電費，引發網友關注可能受惠的族群與個股。近日有網友在PTT發文詢問「漲電價有哪些股票會獲利？」引爆網友熱烈討論，留言串意外點名多檔「潛力股」，其中雲豹能源與森崴能源更成為討論焦點。

原PO指出，考量用電雖是企業成本之一，但占比並不高，受害影響有限，相對而言，與能源轉型相關的股票更可能因此受惠。他也強調，希望避開太熱門的「豹哥」（雲豹能源），想了解是否還有其他低調卻有機會獲利的標的。

其他網友熱議，不少人認為重電、綠電、節能設備、電線電纜等產業最有機會受惠漲電價政策。被點名最多的包括雲豹能源、森崴能源、中興電、亞力、華城、世紀鋼、大亞、泓德能源等。此外，節能家電、廢棄物處理、甚至食品與餐飲業也被部分網友視為間接受惠產業。

其中雲豹能源討論度最高，不僅被稱為「新台灣之光」，也有人戲稱為「護國神豹」，直言政府政策明確扶持該公司，不買等於錯過大行情。不過，也有網友質疑其財報、產能與政治背景，認為現階段漲勢可能已過熱，提醒投資人應理性判斷。

與雲豹形成對比的則是森崴能源，雖然營收數據亮眼，卻因市場話題度較低，被網友稱為「低調賺錢代表」。部分網友則分析兩者差異在於操作風格與市場氛圍，「森崴業績好，但炒不動；雲豹會炒，漲得快」，顯示市場對高股價題材仍具有追捧熱情。

此外，有網友建議，回顧過去幾次電價上調的股市反應，有助掌握脈絡與佈局方向，有人留言「能源、重電、節能、甚至銅價股，幾乎都會因為電價或政策預期而提前反應。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。