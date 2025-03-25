快訊

新北三重公寓竄大量火煙嬤孫受困 嬤大腿燒燙傷、孫命危送醫

台股早盤漲逾200點 台積電開漲17元

歐美洋墨水不香了？陸名校生帶頭 改去別處深造

電費上漲「受惠股清單」曝！網點名雲豹、森崴能源成潛力股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議電費上漲受惠股。聯合報系資料照
網友熱議電費上漲受惠股。聯合報系資料照

台電擬於4月起調漲電費，引發網友關注可能受惠的族群與個股。近日有網友在PTT發文詢問「漲電價有哪些股票會獲利？」引爆網友熱烈討論，留言串意外點名多檔「潛力股」，其中雲豹能源與森崴能源更成為討論焦點。

原PO指出，考量用電雖是企業成本之一，但占比並不高，受害影響有限，相對而言，與能源轉型相關的股票更可能因此受惠。他也強調，希望避開太熱門的「豹哥」（雲豹能源），想了解是否還有其他低調卻有機會獲利的標的。

其他網友熱議，不少人認為重電、綠電、節能設備、電線電纜等產業最有機會受惠漲電價政策。被點名最多的包括雲豹能源、森崴能源、中興電、亞力、華城、世紀鋼、大亞、泓德能源等。此外，節能家電、廢棄物處理、甚至食品與餐飲業也被部分網友視為間接受惠產業。

其中雲豹能源討論度最高，不僅被稱為「新台灣之光」，也有人戲稱為「護國神豹」，直言政府政策明確扶持該公司，不買等於錯過大行情。不過，也有網友質疑其財報、產能與政治背景，認為現階段漲勢可能已過熱，提醒投資人應理性判斷。

與雲豹形成對比的則是森崴能源，雖然營收數據亮眼，卻因市場話題度較低，被網友稱為「低調賺錢代表」。部分網友則分析兩者差異在於操作風格與市場氛圍，「森崴業績好，但炒不動；雲豹會炒，漲得快」，顯示市場對高股價題材仍具有追捧熱情。

此外，有網友建議，回顧過去幾次電價上調的股市反應，有助掌握脈絡與佈局方向，有人留言「能源、重電、節能、甚至銅價股，幾乎都會因為電價或政策預期而提前反應。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台電 雲豹能源 電價

延伸閱讀

史上最慘…近7成勞工平均月薪不到4.6萬！00878領息再投入達「錢滾錢」效果

00713、00915、00970B領息18萬...二代健保才扣739元！艾比：沒必要控制張數

00919趁下跌順勢買進10張！阿愷：00878若跌更深會考慮加碼

0050、00713誰勝誰負？YTR曝：最終報酬幾乎相同

相關新聞

電費上漲「受惠股清單」曝！網點名雲豹、森崴能源成潛力股

台電擬於4月起調漲電費，引發網友關注可能受惠的族群與個股。近日有網友在PTT發文詢問「漲電價有哪些股票會獲利？」引爆網友熱烈討論，留言串意外點名多檔「潛力股」，其中雲豹能源與森崴能源更成為討論焦點。

最強缺電概念股？雲豹能源全年展望樂觀 卻遭酸是「吸血台電」

太陽能系統整合商雲豹能源（6869）20日召開法說會，總經理趙書閔指出，公司今年海內外太陽能光電案場將陸續開工，加上綠電轉供度數翻倍成長以及儲能案場開工挹注，全年營收將大幅成長，獲利也將同步提升，展望樂觀。PTT網友熱議「雲豹能源是最強的缺電概念股，未來發展持續看好」，然而也有人狠酸雲豹是「吸血台電股」。

上市公司搖身一變「券商概念股」連飆漲停 他跨入富豪行列靠關鍵4字

其實，大家如果細心觀察與統計，自然不難發現，這些「股神」們充其量也是普通人，每天推薦的股票若漲了，…

整理包／2025股東會紀念品一次看！大魯閣1股就送4000元禮包、聯電送咖波鋼珠筆

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

投資群組「股神」天天抓到漲停板 MSCI總監笑問：怎不去收購大型企業？

話說理財就是單純購買理財商品嗎？不是！理財其實是透過合理配置投資組合，產生合理的資產性回報，也就是「以錢生錢」，…

台灣傳遭列骯髒15國 台積電設廠也沒用？網許願取消「這關稅」

美國總統川普提出的對等關稅即將生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到美國的「特別關注」，據傳台灣也在「骯髒15國」的名單之中。PTT狠酸，台積電(2330)為了避免關稅，自願捧著大把現金到美國投資設廠，如今台灣依然被點名列為骯髒15國，笑稱「跪了沒有舔乾淨也沒用」。不少人許願取消進口車的關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。