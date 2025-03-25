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持有「四大航空公司」股票慘虧 股神巴菲特認賠出場全面清倉

聯合新聞網／ 時報出版
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

長期來看，資本市場總是呈現螺旋式上升的，然而自2019年新冠疫情影響後，國際市場已分別出現多檔較大波動，多數企業連帶也受到不同程度的影響。

這個大幅波動不僅讓一般投資人難以承受，就連「股神」巴菲特也蒙受虧損。

我們該從這次因全球疫情所引發、讓投資者膽戰心驚的資本市場「雲霄飛車」之旅中，學到什麼寶貴經驗呢？

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
投資界的「常勝將軍」⋯⋯？這通常只是一個傳說。全球公認的「股神」巴菲特，在2020年的第一季可謂是「損失慘重」。

「股神」投入70億～80億美元大量持有的美國四大航空公司（美國航空、達美航空、西南航空、聯合航空），業績因疫情影響而遭受巨大虧損，而他認為疫情對航空公司的影響深遠，航空公司的經營前景不再樂觀。於是，他選擇了認賠出場，全面清倉。

巴菲特在疫情前對航空業的重點投資，後來被證明是一個「錯誤」的決策，他的這項投資可說是大失敗。

但其實「錯誤」與「失敗」本就是投資理財的一部分，畢竟連普世公認的「股神」都難以避免，遑論是我們這種一般投資人。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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