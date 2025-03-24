上市公司搖身一變「券商概念股」連飆漲停 他跨入富豪行列靠關鍵4字

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聯合新聞網／ 時報出版
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其實，大家如果細心觀察與統計，自然不難發現，這些「股神」們充其量也是普通人，每天推薦的股票若漲了，事後炫耀；若不漲，自然也就不會提了。大家不過就是發財心切，選擇性地遺忘這些「股神」失算的結果。

甚至在投資群組中還有一些「技術專家」，每天指點個股的「賣壓」、「進場時機」，建議大家「低買高賣」，一時之間，大家似乎可以透過每天的交易操作來「印鈔票」，然而這樣下來，卻也不見有誰因此賺大錢而去買名車、住豪宅。

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
實際上，投資人無法克服的貪婪人性與恐懼性格，最終只會淪於「追高殺低」。「高買低賣」往往就是必然結果……。

幸運的是，我身邊也有一群朋友是真正實現財富自由的「贏家」，他們的致富途徑很多種，但有趣的是，唯獨就是沒有依靠股市博弈這一條。

其中有一位是二十多年前因投資並長期持有若干優質企業而致富的企業主，提示一下，關鍵字是「長期持有」。

試想，如果他每天反覆買賣自己手中的持股，就像賭博一樣殺進殺出，這樣哪還能賺到這麼多錢呢？

還有一位因近十年在各地投資房地產而致富的老闆，試想，如果他每天只知盤算手中房地產的「賣壓」、「進場時機」，一心只想要「低買高賣」，那豈不是就錯過了房地產「黃金十年」的大好機運嗎？

更有一位是上市公司高階主管，長期持有公司股票，但是因股價連續下跌多年而虧損嚴重，近期，公司忽然搖身變成「券商概念股」而連續漲了十多個漲停板，這位同學身價瞬間暴漲並大步跨入富豪行列！然而，若他不是因為自己是該上市公司高管而「不好意思」賣股，等於就是被迫長期持有，那又哪能等來這般發達的好機會？

上述種種都是發財的實際例子，並且沒有一個是透過大家耳熟能詳的「低買高賣」的炒作模式來完成的。簡單一句話，這群人致富的共同特點就是抓住機會，透過實際累積和資本運作。畢竟致富多半還是需要「冒險一搏」的，他們多半是依靠創業或創投而致富。

創業和創投致富其實成功的概率並不高，儘管我們看到的都是「成功人士」的風光，但他們僅僅只是一場又一場「大浪淘沙」般的創業致富幸運兒，或是屢敗屢戰的商戰倖存者而已！

曾有統計數字表顯示，逾九成的創業往往都以失敗告終。而創業失敗意味著財富投入的損失（甚至可能血本無歸），因此，創業和創投其實都是以成功機率極小的事件去造就出成功結果的。

理論上，財富管理成功的關鍵在於透過適當的資產配置，成功取得與所承擔風險相對應的合理報酬；同時，以分散投資的模式來規避各種非系統性的風險。

我必須強調的是，理財不應被視為是創業致富的一種手段，它只能讓我們實現財富保值、增值這個階段任務。只有如此，我們才能守護好多年辛勤工作下所累積的財富，讓籃子裡的雞蛋平安度過經濟局勢的潮起潮落……。

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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