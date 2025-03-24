投資群組「股神」天天抓到漲停板 MSCI總監笑問：怎不去收購大型企業？

話說理財就是單純購買理財商品嗎？不是！

理財其實是透過合理配置投資組合，產生合理的資產性回報，也就是「以錢生錢」，實現財富的保值與增值。

我個人理解的發財就是把握機會、迅速致富，大幅提升自己的財務狀況。

本文出自《有錢人的紀律》 例如某位每天為生活而奔波的上班族，忽然中了公益彩票頭獎，獲得上億元的獎金。

又例如，創業者歷經長期艱苦的創業過程，讓公司成功上市，身價瞬間蛻變為億萬富翁……基本上發財的路徑很多，但投資者多半是透過理財來讓身價翻倍漲的。又或者我直接說明白一點，那就是投資股票、期貨等實現快速致富。

善用正確的理財技巧而致富，可能嗎？

投資理財能讓我們快速致富嗎？

根據我自身三十多年的實際經驗，單靠投資理財想要一夕致富並不可行。

大家可能會說：「我們經常聽到身邊一些人聊到他們投資股票賺大錢的故事……。『股神們』天天抓到『漲停板』，這些能高手很容易發財致富，我們跟著做不就行了？」

在此請允許我分享一下實際情況吧！

我因長期在資產財富管理行業工作，而被誤認為是能指點出「金股」的專家，也常被拉入不同的投資社交群組中，然後被大家要求為各式投資商品做績效評估，或是乾脆推薦大家應該買哪一支股票。

為此，我再三聲明沒有「點股成金」的技能並以此作為理由而推辭，只讓自己擔任觀察者的角色，也順勢觀察到一些有趣的現象。

在不同的投資群組中，往往都有幾位自詡為「股神」的投資人，每天為大家推薦各類型股票，而只要自己推薦的標的物價格上漲時，他們都不免沾沾自喜，覺得自己根本就是百戰百勝。

只是我很好奇，這些「股神」們推薦的股票既然都這麼奇準無比，投資績效也早就足以讓他們成為富翁，那他們為何不去收購大型企業？或乾脆待在某個美麗的小島上曬太陽、喝啤酒？怎麼還有閒工夫天天幫大家推薦股票？

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。