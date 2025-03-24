快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

投資群組「股神」天天抓到漲停板 MSCI總監笑問：怎不去收購大型企業？

聯合新聞網／ 時報出版
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

話說理財就是單純購買理財商品嗎？不是！

理財其實是透過合理配置投資組合，產生合理的資產性回報，也就是「以錢生錢」，實現財富的保值與增值。

我個人理解的發財就是把握機會、迅速致富，大幅提升自己的財務狀況。

本文出自《有錢人的紀律》
本文出自《有錢人的紀律》
例如某位每天為生活而奔波的上班族，忽然中了公益彩票頭獎，獲得上億元的獎金。

又例如，創業者歷經長期艱苦的創業過程，讓公司成功上市，身價瞬間蛻變為億萬富翁……基本上發財的路徑很多，但投資者多半是透過理財來讓身價翻倍漲的。又或者我直接說明白一點，那就是投資股票、期貨等實現快速致富。

善用正確的理財技巧而致富，可能嗎？

投資理財能讓我們快速致富嗎？

根據我自身三十多年的實際經驗，單靠投資理財想要一夕致富並不可行。

大家可能會說：「我們經常聽到身邊一些人聊到他們投資股票賺大錢的故事……。『股神們』天天抓到『漲停板』，這些能高手很容易發財致富，我們跟著做不就行了？」

在此請允許我分享一下實際情況吧！

我因長期在資產財富管理行業工作，而被誤認為是能指點出「金股」的專家，也常被拉入不同的投資社交群組中，然後被大家要求為各式投資商品做績效評估，或是乾脆推薦大家應該買哪一支股票。

為此，我再三聲明沒有「點股成金」的技能並以此作為理由而推辭，只讓自己擔任觀察者的角色，也順勢觀察到一些有趣的現象。

在不同的投資群組中，往往都有幾位自詡為「股神」的投資人，每天為大家推薦各類型股票，而只要自己推薦的標的物價格上漲時，他們都不免沾沾自喜，覺得自己根本就是百戰百勝。

只是我很好奇，這些「股神」們推薦的股票既然都這麼奇準無比，投資績效也早就足以讓他們成為富翁，那他們為何不去收購大型企業？或乾脆待在某個美麗的小島上曬太陽、喝啤酒？怎麼還有閒工夫天天幫大家推薦股票？

（本文出自《有錢人的紀律：我們終將變富有》作者：黃凡)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

台灣傳遭列骯髒15國 台積電設廠也沒用？網許願取消「這關稅」

美國總統川普提出的對等關稅即將生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到美國的「特別關注」，據傳台灣也在「骯髒15國」的名單之中。PTT狠酸，台積電(2330)為了避免關稅，自願捧著大把現金到美國投資設廠，如今台灣依然被點名列為骯髒15國，笑稱「跪了沒有舔乾淨也沒用」。不少人許願取消進口車的關稅。

川普施壓FED該降息！網酸「邏輯死亡」：關稅害通膨怎麼降？

美國總統川普公開表示，聯準會（Fed）應該要降息。此一看法與美國聯準會官員立場分歧，此時央行官員們正在評估川普推動關稅措施讓經濟付出的代價。PTT網友熱議，不降息資金無法回流美國，因此川普才回如此著急，還有人狠酸「關稅來了就要通膨還降息？」

投資群組「股神」天天抓到漲停板 MSCI總監笑問：怎不去收購大型企業？

話說理財就是單純購買理財商品嗎？不是！理財其實是透過合理配置投資組合，產生合理的資產性回報，也就是「以錢生錢」，…

全球市場大調整 股市慘跌進場一定賺…這招還有用嗎？

世界局勢已經開始劇烈變化，敏感的股市也隨之出現大幅波動。幾年前，投資人普遍相信自己掌握了成功的投資策略——在股市大幅回檔時持續買進，便能獲取波段漲幅的利潤。

小資族賣股慘賠10萬！苦主「虧300萬」自嘲：上班變認真

近日台股走勢震盪幅度較大，年薪80萬元的小資族近日出清手中持股，慘賠10萬元，內行人建議，「等趨勢明朗再進場，風險相對低」，還有苦主哀嚎「我現在虧300萬，沒什麼，只是上班會變得更認真」。

撿鴻海（2317）好時機？他想買等200元下車 網曝1風險恐人擠人

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」18日揭幕，美系外資點名看好13檔台股，早盤華碩（2357）、貿聯-KY（3665）、廣達（2382）等幾乎漲聲一片，惟鴻海（2317）17日遭外資重砍21,151張、列賣超第三大，股價開高走低，續壓在5日線狹盤，表現相對疲弱。有網友考慮在股價上漲至200元時賣出鴻海，但有人建議「提早走」，否則可能「人擠人難下車」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。