全球市場大調整 股市慘跌進場一定賺…這招還有用嗎？

摘要 全球市場正經歷重大變革，過去在多頭市場有效的投資策略，現在未必仍適用。AI技術迅速發展，硬體需求為台灣帶來龐大的商機。然而，川普就任美國總統後的種種措施，正深刻影響市場，投資人需重新審視策略，以適應新趨勢。

世界局勢已經開始劇烈變化，敏感的股市也隨之出現大幅波動。幾年前，投資人普遍相信自己掌握了成功的投資策略——在股市大幅回檔時持續買進，便能獲取波段漲幅的利潤。

的確，這些年來，許多投資人都獲得了不錯的投報率，尤其是持有被動式ETF的人，更能充分感受到這種趨勢的紅利。然而，這種適用於多頭市場的策略，如今是否仍然有效？以下是我的看法。

幾乎每隔十年，全球市場都會迎來一次重大趨勢變革。例如，從個人電腦（PC、筆電）到手機、網路，再到電動車、機器人等，這些劃時代的產品不僅改變了人們的生活方式，也催生了龐大的產業革命與商機。

這幾年來，AI技術的突飛猛進，更進一步凸顯了科技發展的日新月異，使相關產業迅速爆發，成為市場關注的焦點，並帶動了全新的需求。事實上，股市正在積極回應這股樂觀預期。

AI軟體並非台灣的強項，受惠的本地企業相對較少。然而，硬體需求卻為台灣帶來了龐大的發展機會，這也是台股持續走強的主要推動力之一。此外，全球資金的移動與配置，同樣是影響市場走勢的重要因素。

不過，自從美國總統川普上任以來，他打破過去許多既有的遊戲規則，並透過提高關稅的「雙刃劍」策略來調整國際貿易關係。這類政策的負面效應正逐步浮現，影響層面涵蓋通膨壓力、各國央行的利率決策、貨幣匯率波動、股市走勢，以及企業的經營策略等，這些變數不容小覷。

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《原文挑大回檔的時候進場一定賺，川普執政這招還適用嗎？》

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