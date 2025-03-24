川普施壓FED該降息！網酸「邏輯死亡」：關稅害通膨怎麼降？

美國總統川普公開表示，聯準會（Fed）應該要降息。此一看法與美國聯準會官員立場分歧，此時央行官員們正在評估川普推動關稅措施讓經濟付出的代價。PTT網友熱議，不降息資金無法回流美國，因此川普才回如此著急，還有人狠酸「關稅來了就要通膨還降息？」

川普在社群平台Truth Social發文表示：「隨著美國關稅開始逐漸（緩和地）影響經濟，Fed最好要降息。」川普還用大寫英文字母來強調「降息」。川普接著說：「要做對的事。4月2日是美國的自由解放日（Liberation Day）！！！」

Fed在周三連續第二度將聯邦資金利率維持在4.25%-4.5%不變，然而將今年美國國內生產毛額（GDP）預估值從2.1%調降至1.7%，同時調升通膨率，今年核心PCE通膨年升率預估為2.7%， 比去年12月預測的2.5%高。鮑爾在記者會上坦承，關稅已開始影響經濟，並被納入Fed的經濟預測。

一名網友在PTT轉貼新聞表示「週三才宣布利率不變，經濟持續以穩健的步伐擴張，而且是11:1的結果，川普現在急著想下指導棋，想讓鮑爾轉彎嗎？」

其他人留言「誰理你？」、「鮑爾：我要告美國總統」、「關稅來了就要通膨了還降息？」、「又不是老鮑一個人可以決定」、「誰理你們？早就給拒絕了，你不搞關稅不就沒事了嗎」、「降不了還不就是你關稅搞的」、「總統情緒勒索？」、「為什麼降息預期拉不起來？因為通膨預期越來越高！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。