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川普不要賠錢貨！美國鐵路虧損有何解方？

黃仁勳沒說出口的夥伴 輝達隱藏版CPO鏈4家出列

台灣傳遭列骯髒15國 台積電設廠也沒用？網許願取消「這關稅」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普提出的對等關稅即將生效，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名「骯髒15國」，將會受到美國的「特別關注」，據傳台灣也在「骯髒15國」的名單之中。PTT狠酸，台積電(2330)為了避免關稅，自願捧著大把現金到美國投資設廠，如今台灣依然被點名列為骯髒15國，笑稱「跪了沒有舔乾淨也沒用」。不少人許願取消進口車的關稅。

外媒報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日抨擊對美國產品徵收高關稅的「骯髒15國（the dirty 15）」，直言這些國家將是4月2日對等關稅的主要實施對象。據外媒引述對美貿易量的圖表顯示，台灣也在名單之內。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，台積點搶先第一個「跪舔下去」，到美國設廠成為川普引以為傲的政績，想不到台灣依然可能被列為提高關稅的對象，他笑稱，「美國爸爸照樣一碼歸一碼，川普從來沒說過去美國建廠能換取關稅豁免，對川普來說最重要就是解決貿易逆差問題，美國對台灣有貿易逆差就是在佔美國便宜」。

其他人留言「支持美國把拔打爆台灣進口車關稅」、「科技帝國崩解看看能不能跟日本一樣長期通縮解決物價問題」、「關稅一件事，米國爸爸拿匯率操縱出來打你就知道」、「膝蓋再軟Q一點看能不能排除在外啦」、「高關稅，國產車依然不長進，乾脆放掉」、「進口車貴死人，垃圾政府死就是不改」。

還有人說「支持調降汽車關稅，拜託別再保護甚麼本土車廠了」、「我也想買便宜點的進口車，取消關稅吧」、「拜託打爛進口車關稅」、「美國農產品也是課一堆關稅跟配額限制」、「台灣已經沒有牌了，這次看政府怎麼自我感覺良好」、「結果今天台股爆漲，川普被看沒有」。

對於當前情勢，經濟部長郭智輝說，經濟部已就各種情境做出假設並提出可以因應的方法，媒體追問賴總統昨晚提到台灣準備擴大對美國採購並對天然氣有興趣一事，郭智輝則說，是否會增加採購，這是經貿談判辦公室的工作，經濟部不是談判的單位，但經濟部會就自己的部分收集資料。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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