小資族賣股慘賠10萬！苦主「虧300萬」自嘲：上班變認真

近日台股走勢震盪幅度較大，年薪80萬元的小資族近日出清手中持股，慘賠10萬元，內行人建議，「等趨勢明朗再進場，風險相對低」，還有苦主哀嚎「我現在虧300萬，沒什麼，只是上班會變得更認真」。

4月台指期貨以22365點作收，漲347點，成交6萬1956口；5月期貨以22384點作收，漲324點，成交498口。實際收盤價格以期交所公告為準。近日受到美國總統川普政策影響，導致股市變動幅度劇烈。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名年薪約80萬元的小資族，投入股市的本金約70萬元，眼看著大盤萎靡不振，他將手中持股忍痛售出，慘賠10萬元，「剛進入股市2年的時間，有沒有前輩可以給予一些忠告，現在心情有夠emo，是不是應該從股市畢業了？」

其他人留言「沒辦法接受虧損就不適合投資，即使是0050、台積電帳面虧損也是會有幾萬到幾10萬」、「我現在-300，沒什麼，只是上班會變認真一點」、「妳會後悔砍在今天，今天殺盤是因為外資期貨空單要結算，灌殺台積電壓底結算」、「出清說不定是好事，什麼時候止跌、什麼時候反轉，沒人說的準」、「2年10萬當繳學費，這些經驗基礎是你的基石，如果嚇退了從此不再接觸才是你真正的損失，10萬立馬就丟水溝了，跌倒了要找出原因，獲利再想辦法複製」、「買大盤、大型權值股，現股買，蓋牌不要」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。