撿鴻海（2317）好時機？他想買等200元下車 網曝1風險恐人擠人

輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」18日揭幕，美系外資點名看好13檔台股，早盤華碩（2357）、貿聯-KY（3665）、廣達（2382）等幾乎漲聲一片，惟鴻海（2317）17日遭外資重砍21,151張、列賣超第三大，股價開高走低，續壓在5日線狹盤，表現相對疲弱。有網友考慮在股價上漲至200元時賣出鴻海，但有人建議「提早走」，否則可能「人擠人難下車」。

近日美系外資紛紛發布報告點讚鴻海，其中一家美系外資指出，隨著新一代機櫃及AI伺服器進入量產，鴻海的AI伺服器與網路業務將支撐2025年首季營運，給予「買進」評等、目標價236元；另一美系外資同樣維持「優於大盤」平等、目標價232元。

鴻海2月營收達5513.83億元，創歷年同期新高，年增56.43%，顯示公司營運表現強勁。展望未來，鴻海預期第一季表現將優於過去五年平均水準，並將於3月14日召開董事會，討論年度財務報告。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「怎麼看鴻海？」他認為，鴻海股價走勢與台積電相當，目前股價約165元，他認為可以買進「上車」，等到股價漲至200元再賣出「下車」。

其他人則留言「建議不要購買，因為太多人在車上等賣200，這樣只會更難上200」、「如果真的打算200離開，建議可以設195或198賣，因為整數關卡賣壓會特別重，你想賣別人也想賣這個點，不如提早走，不用人擠人，常常都是摸到整數點位就開始急殺，你會感謝自己有提早走的」、「你買這支想賺價差就會把自己搞的很痛苦，鴻海黑粉都是這樣來的」、「還不到時候。美國目前感覺還再整頓，7月前先準備下資金，7月後要撿也有機會的，再觀望一下」。

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