主動ETF想成是「油電混合車」？詹璇依：直接App下單費用率低於主動基金

主動式ETF要來了

大家都在買的ETF，今年多了新選擇，第二季開始會有許多主動式ETF問世，小姐姐大膽預言，這將會是「主動式ETF的戰國時代」，所以在最新yt節目《璇轉理財腦》，跟大家分享到底什麼是主動式ETF？

大家都聽過油電混合車對嗎？可以把主動式ETF想成是一台油電混合車，所以結合了油車跟電車的優點，有可以開去加油站加油（直接App下單）的便利性，但也擁有電動車的效能優勢（主動操作優勢），價格比買純電動車便宜（費用率低於主動基金），也不用特別找充電站充電，同時享有比較少的油耗。

所以主動ETF，就是介於主動基金跟被動ETF之間，應運而生的商品。

但主動式ETF績效表現一定會比，單純追蹤指數的被動ETF好嗎？

實則不盡然喔！主動型ETF追求超越指數的報酬，但並不等於真的能有較高報酬，雖然透過積極投資操作，也不代表績效一定會優於被動型ETF，關鍵在於經理人的投資操作能力與績效！

主動操作經理人很重要

買市值型被動ETF無腦躺平沒有不好，也適合所有人，但今天如果有個可以更積極的機會，大家可以思考看看，主動ETF等於是參加比賽，每個人都要拚個冠軍的概念，入圍三金當然希望拿獎杯回家呀！目標就是創造「最好的表現機會」。

在影片中我也分析了主動ETF的優缺點；另外一點蠻想提醒大家的，就是主動式ETF由於，可先換股再公告 (每天揭露持股)，不會像被動ETF要換股前必須先公告，被吃豆腐的機率比較小。

不過在影片中我也提醒了大家，主被動投資各有的風險，請記得「投資一定有風險」且要將風險放在獲利前面。

主動ETF的誕生代表什麼

也就是說，代表未來ETF不是只能跟著指數走，而是將主動基金搬到ETF的舞台上，ETF的持股內容更有彈性，也更考驗基金經理人的操作功力，所以主動ETF跟被動ETF的訴求出發點不同，投資人要先了解自己的投資屬跟風險承受度，再進一步選擇適合自己的商品，才能確實走在在邁向財富自由的道路喲！

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。