幹掉00878散戶狂買！台積電（2330）股東數奪冠 網卻看衰股價：還有得跌

國泰永續高股息ETF（00878）受益人數穩居國內ETF之冠，然而隨著近期股市波動、台積電（2330）股價跌破千元，股東、散戶持續進場買進台積電，本月台積電達到166萬，奪下全台第一寶座。PTT網友熱議「果然散戶越買進股價就越疲軟」，還有人直言「準備盤（整）個一年，一堆韭菜」。

台股17日早盤以22,137.53點開出，終場收22,118.63點，上漲150.58點，漲幅0.69%，成交量3,018.8億元。櫃買則收250.78點，上漲0.82點。台積電（2330）終場收970元，上漲11元。

一名網友在PTT發文表示，台積電零股股東單周增加7萬多人，散戶搶進市場買進台積電，顯現散戶對台積電的團結與忠誠態度。

其他人紛紛留言「越跌越買，人手一張」、「有這種新聞，就是外資主力準備割散戶韭菜，包括開戶人數，定期定額人數更多，不久後就會有畢業文」、「看來還有得跌」、「人多的地方不要去」、「我等散戶人數下降再來買」、「台積短期大概很難紅了」、「散戶多會怎樣，這個不管哪種投資方法的人應該都懂」。

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