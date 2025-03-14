股市在跌什麼？切老：「不知道！但該在意的是價值的永久損失」

我其實不知股市在跌什麼，就算有關稅戰和匯率問題，很多公司今年的營運和預期獲利數字還是很好的。只能說股市反應的是心理價格，當大家恐懼或樂觀的方向一致時，股票齊跌的現象就會出現。

今年目前為止我的持股總市值已經跌掉超過10%了，台灣加權指數至今也不過小跌3.6%，0050也只有跌6.96%。我的投資組合的波動明顯大於大盤，不過我的投資一直是如此，長期都是呈現大於大盤的波動。

比起之前只有一檔精華光學佔比超過70至80%的時代，我還是覺得這跌幅很溫和。如果股市繼續往下，我也會欣然接受。

當你選擇股票作為主要資產時，就必須接受股票的波動特性。如果心臟小一點的，你可以選擇像某些投資人只買波動小的金融股，或已經適當分散風險的被動指數基金。但當你要求長期要有更好的表現時，你就要習慣比別人承受更大的波動，甚至偶爾在某些時期（有時長達一兩年）落後大盤。

對長線投資人來說，價格波動不是風險，反而是機會；股票真正的風險是價值的永久損失。所以慎選你的投資標的，確認你抱住的是具有良好價值的股票，長期下來你就不會因為波動而受傷。

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