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股市重挫時是許多投資人逢低進場時機！小車：向下加碼的「三種資金」

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
元大投信公告，台灣50反（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業。台股示意圖／聯合報系資料照片 余承翰
元大投信公告，台灣50反（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業。台股示意圖／聯合報系資料照片 余承翰

＊原文發文時間為3月11日

我的存股故事 66：向下加碼資金分配

這兩天台美股重挫，不少朋友紛紛摩拳擦掌，準備進場大展身手。

雖然以十年、二十年的長期觀點來看，現在買進大盤的高或低點，都會是將來的低點，歐印或分批買進差距其實不大，但我還是喜歡資金分批入場，擁有源源不絕的購買力。

股市動盪，短期走勢無人能預測，也許過幾日就直接V型反轉，讓這兩天沒有歐印的人感到扼腕；不過也有可能一路向南，跌勢持續好幾個月。

台積電為例，2022年自 1月高點688元跌至10月最低點370元，整整經歷了漫長的九個月。因此下跌在興奮採買之餘，我們還是要有長期抗戰的準備。

以下分享小車向下加碼的三種資金：

一、每月固定投入的資金

假設每月固定投入薪水閒錢3萬元，將其分為10份，則一次買約3000元的零股。若遇到單日跌幅大，覺得機不可失，可以選擇買2至3份的錢，也就是6000到9000元。不過每月共3萬，買完就沒了。前面一口氣買多，代表後面能加碼的金額就變少，須斟酌。

二、加碼金

之前高點賣股調節所存的加碼金，平時將其分為幾筆 10萬的定存。若每月固定投入的資金已用完，股市依然「跌跌不休」的話，則可考慮動用加碼金。但仍須有長期抗戰的準備，不宜一次將加碼金歐印，一次解一筆定存，徐徐圖之。最後一筆加碼金一定要撐到國安基金進場或景氣燈號藍燈才能解。

三、美債

從去年8月開始，小車陸續買進美債來作為資產配置，目前帳面上未實現損益還是負的。如果日後股債走勢真如理論所言是負相關（二者相反），股市持續崩盤，債理應上漲，等到漲至我的帳面上轉為獲利時，則慢慢賣出調節，買進跌到骨折的市值型標的。若不幸與2022年一般，發生股債雙殺的情況，這一項加碼金便無法動用。

以上是小車資金加碼的分配方式，分享給大家。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 大盤 市值型 薪水 資產 閒錢

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