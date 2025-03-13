股市狂瀉他獲利回吐35%！網嘆「變化太快」：虧損破百萬

台股12日走勢開高震盪，中午過後外媒報導消息牽動台積電股價回落，高低震盪價差19元，影響加權指數近153點，其他電子權值股穩盤，台積電擺尾，終場台股收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。

近期股市劇烈波動，不少投資人開始檢視自己的獲利狀況。一名網友在PTT發文表示，今年不到三個月，他去年賺得的獲利已經回吐35%，對於自身的操作感到不滿，認為心態與技術仍有進步空間，並詢問其他投資人獲利回吐的情況。

此話題迅速引發熱烈討論，網友們的回應呈現出不同的心態與投資策略。一部分投資人認為「沒賣就不算賠」，選擇繼續持有，期待未來市場回升；另一些人則坦承自己的獲利已經縮水，甚至有部分人表示去年獲利已經幾乎回吐殆盡，甚至進一步虧損。

有投資人指出，從年初至今，個人資產最慘時曾縮水超過500萬元，但目前已回穩至虧損50萬元的水準。也有網友表示，年初到現在已經虧損超過100萬元，讓他感嘆市場變化之快。

另一方面，仍有部分投資人維持正報酬，有人表示年初已陸續出清持股，因此對市場震盪影響較小，甚至還有投資人選擇放空操作，成功避開這波回檔，甚至獲利成長。也有網友分享，去年布局的債券資產開始發酵，使其今年獲利仍穩定。

此外，部分網友對於市場短期波動持較樂觀態度，認為崩盤對長期投資者來說是買進良機，並強調「長期持有，市場終究會回來」。然而，也有網友提醒，高點未出場的貪婪心態是導致虧損擴大的主因，應該更加靈活調整持股策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。