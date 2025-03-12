川普風格大變⋯「空頭總司令」轉型？網預測：美股將劇烈下跌

近日美股震盪加劇，PTT網友發文質疑美國前總統川普再度執政後，似乎不再是當年的「多頭總司令」，甚至轉向打壓經濟，引發熱烈討論。該網友認為，川普的政策轉變可能是因為美國經濟面臨幾大棘手問題，包括資產泡沫、貧富差距、國家債務以及全球地位的變化，導致他不再單純推動股市上漲，而是試圖透過經濟震盪來達成政治與經濟目標。

該篇貼文指出，川普過去雖然瘋狂，但思路清晰，如今大砍政府預算、對聯準會（FED）施壓、挑起貿易爭端，可能是為了解決美國長期以來的經濟失衡問題。特別是在通膨與資產膨脹加劇的情況下，川普似乎認為「打壓經濟降溫」是一種必要之惡，即便導致通縮也在所不惜。此外，該網友推測，川普或許對矽谷與華爾街的財團勢力早已不滿，因此不再全力推動股市，而是選擇打擊這些資本家以強化自身影響力。

該貼文隨即引發網友熱烈回應。有人認為川普「沒有連任壓力，怎麼幹都沒差」，甚至可能是「美債總司令」，想透過打擊經濟來迫使FED降息，減輕美國債務負擔。部分網友則認為，「先蹲後跳」的策略符合川普作風，現在股市下跌或許是為了後續更大規模的操作。而也有人調侃，無論美國經濟表現如何，川普都能把功勞歸於自己，責任推給對手，繼續穩固支持者的信心。

此外，也有不少網友對川普的真正立場產生懷疑，認為他根本不是站在「改變美國」的立場，而是「跟大企業站在同一邊」，只是手法更加極端，試圖改變目前的利益結構。更有人提到，川普第一任期時貿易戰帶來的市場劇烈波動，如今他仍然延續相同的操作模式，不論是做多還是做空，重點都是創造市場波動，讓自己與金主有更多操縱空間。

整體來看，雖然川普上任僅短短數月，市場波動已經讓許多投資人開始重新評估策略。部分網友認為，美股未來恐怕將迎來一段大幅震盪期，甚至可能出現更劇烈的下跌，而川普的政策將是影響市場走向的關鍵變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。