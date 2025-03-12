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陸行之暗示台積電可能跌到8字頭？網看「信號來了」：上車！

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價下跌。（路透）
台積電股價下跌。（路透）

台積電（2330）遭外資大提款， 連續10個交易日合計賣超13萬7,493張，ADR周一更大跌3.64%，衝擊11日股價跳空開低，盤中回測年線，下滑至5個月的低點，資深半導體產業評論家陸行之發文討論台積電股價低點。PTT網友驚覺「上車信號來了」。

陸行之提出一個股市觀察指標建議，「ADR續跌/台股不跟跌」，他同時說「看未來10年，1,000以下很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下...」，且進一步詢問粉絲，「你們覺得今年底部在哪裡呢」？

台積電2月合併營收2,600.09億元，月減11.3%，為歷年同期新高，年增43.1%；累計今年前二月合併營收為5,532.97億元，年增39.2%；台積電ADR周一收在170.65美元，下跌6.45美元，跌幅3.64%。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「大家最愛的陸行之發文表示：1000以下的GG很吸引人，900以下更棒，800以下是天上掉下來的…。大家覺得今年底部在哪呢？今日台股開低走高留長下影線」。

其他人留言「陸行鳥說話囉，那差不多了」、「就是現在，滿倉」、「老謝再出來就隱了」、「太保守了吧」、「信號來了」、「穩了，撿鑽石」、「看跌說跌」、「那就八百買」、「廢話那麼多，現在還不是漲」、「好了啦陸行鳥，毒怪鳥都比你有用」、「越看越低，現抄再說」、「感謝信心加持，開盤買了」、「這個人很準欸，以前一路跌到三百」、「600進場比較保險」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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