川普不排除美國經濟衰退可能 網猜「故意的」：要逼FED降息

美國福斯新聞（Fox News）10日播出對總統川普（Donald Trump）的專訪，主持人問他是否預期今年美國經濟將陷入衰退，川普未排除這個可能性。PTT網友猜測，川普確實是刻意使美國經濟衰退，以逼迫聯準會降息。有人直言，「現在不降息的話美債很危險」，也有人認為「美股越慘、台股越旺，全世界熱錢會往美國以外投資」。

福斯新聞節目主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）指出，人們對於經濟日益放緩感到憂心亞特蘭大聯邦準備銀行指出，美國經濟第一季將萎縮，對此，川普直言「討厭這樣的預測」，他強調現在處於過渡期，還需要一些時間，才能將財富帶回美國。

一名網友轉貼新聞並表示，川普清楚知道他的政策會導致通貨膨脹及經濟萎縮，因此不否認美國進入經濟衰退的可能性，以此來看，華爾街推測川普刻意讓美國經濟衰退來逼迫聯準會降息恐怕是正確的。

其他人留言「主跌段還沒來」、「準備空爆美股」、「初跌段大家差不多都把去年賺的賠回去了，主跌段個股準備腰斬」、「美國債務不解決，炸了更慘」、「保守主義會令討厭美國的人越來越多，美股和美國産品變得沒人愛，經濟當然會往下」、「明主，的確是為了降息」、「川普這屆是在打通膨的，是指股市的通膨」。

還有人說「美債根本遠遠沒到要破的情況，講一些莫名奇妙的東西」、「好不容易要回彈又開始放話」、「一堆恐慌仔笑死」、「這貨就是想砸盤拼降息」、「這幾年股市的確膨脹過快，戳破也好」、「美股也沒什麼投資價值，本益比這麼高，崩盤剛好」、「美國經濟如果衰退，台股就很慘烈」、「是多蛙自己看不清，一直無腦多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。