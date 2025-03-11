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台積電（2330）挨告真相曝！網笑「美國人不意外」：美積電熱身一下

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電赴美設廠投資。路透
台積電赴美設廠投資。路透

2024年8月一名女性對台積電(2330)提起訴訟，聲稱該公司偏愛亞裔員工。外電披露，台積電在上個月回覆文件寫道，原告提交一份長達162頁的修正案，其中充斥著聳人聽聞、捏造的故事，與他們的法律訴求無關，目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電。PTT網友狠酸，以美國人的個性，未來可能會出現更多不合理的訴訟案，直言「讓美積電先熱身一下」。

針對台積電在美國提出千億美元大投資竟還被美國員工告，台積電做出回應，表示公司不評論正在訴訟中的案件。但公司為3000人的TSMC Arizona團隊感到自豪，「此團隊的共同努力，讓我們位於美國亞利桑那州的新晶圓廠獲得成功」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「原來告台積電偏愛亞裔員工的訴訟是捏造的情節，看來台積電去美國設廠穩了，可以繼續大量引進台灣人去美國台積電工作了，大家好好放心吧」。

其他人留言「雖然看起來很不合理但是GG很可能被告輸，要學個教訓」、「美國人就是好吃懶做又玻璃心，只想奴役和歧視世界的白色小豬」、「勞工工時保障這塊歐美硬的很，好奇後續發展」、「組工會後每個月都打官司吧」、「美國人的這種方式不意外吧？」、「美國就歧視大國，說別人歧視」、「台積電你徵人要慎選啊，不要招到一些白眼狼」、「外資設廠講中文很正常啊，美國佬怎不學中文，笑死」。

還有人留言「阿川管一下你們米國人」、「美國歧視不意外，一堆毛」、「台積電是美國的，不管啦給我講英文」、「這一開始大概是 有人想到一個發財方法 威脅要發起訴訟，跟GG要一筆錢，被GG無視了，就真的發起訴訟，目的還是逼GG和解要錢，這種訴訟在美國司空見慣」、「美國生產成本高的原因之一是法律成本，美國的懲罰性賠償很可怕」、「看來將來台積電的法務會越來越忙碌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 美國

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