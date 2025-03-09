川普擾動市場 有錢人都如何應對劇烈震盪？

摘要 市場波動劇烈，投資需靈活應變。川普的不確定性影響政治與經濟，市場動盪成為常態。投資策略應兼顧攻擊型與防禦型商品，並關注公司基本面與政策影響。

美國總統川普不按牌理出牌的不可預測性，再次讓市場劇烈震盪。無論是政治、經濟、股市、債市或匯市，都被他攪得天翻地覆。我認為，這將成為未來市場的常態。因此，投資的首要鐵則是「隨時保持彈性」，無論何時都應留有「備案」。

攻擊型與防禦型金融商品同等重要，這是投資核心準則之一。

其次，從長期來看，公司基本面是影響股價波動的主要因素，國家政策與政府決策則能深刻改變產業發展與企業獲利，這是無法忽視的關鍵。

例如「護國神山」台積電，因其戰略地位重要，成為各國談判與角力的焦點。雖然產業大方向正確，但其股價仍會隨市場情緒與政策變動而震盪，尤其台積電的權重占台股大盤指數35%以上，當市場風向出現變化時，自然牽一髮動全身。

從更長的時間軸來看，國內市場正逐步擴展股市ETF與債市ETF，這些金融商品已吸納大量游資，同時也成為保險資金布局的重要標的，未來可能成為市場常態。

然而，市值型與被動式ETF的漲跌，仍會隨市場波動而起伏不定。近年來，多頭市場帶動ETF表現突出，但這並非常態，投資人應留意齊漲齊跌、甚至暴漲暴跌的風險。一旦市場流入資金減少，或拋售壓力大於資金進場量，波動可能加劇，演變成「多殺多」的局面。雖然目前尚未明顯發生，但仍須將此風險納入考量，以防萬一。

至於實體資產（黃金、原物料、土地）與數位資產（加密貨幣），其優劣難以定論，兩者猶如天秤兩端，代表著保守與積極的投資策略。

我認為，資產配置應該兼顧這兩類標的，應搭配股票與債券，才能形成完整的投資組合。差異在於比例的拿捏——當市場對通膨、利率、景氣方向出現分歧時，資產勢必會進行大規模重整，股市與債市的波動也將更為劇烈。

短期操作者應有心理準備，在市場震盪中尋找價差機會；至於長期投資者，則應維持審慎保守的策略，以應對未來變局。

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《原文川普擾動市場，有錢人都如何應對劇烈震盪？》

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