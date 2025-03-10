台積電（2330）赴美該做空4年？網卻勸「安心抱」：長遠看還是好事

台積電（2330）因美國擴大投資計畫引發市場熱議，不僅美股台積電ADR（TSM）大跌，台股市場上的台積電股價也承受壓力。PTT股版有網友發文表示，自己趁著股價回落，以每股176美元買進台積電ADR，卻在看完論壇討論後開始擔憂未來前景，甚至考慮是否應該出清持股。對此，有人認為，台積電的未來仍佳，但台灣的未來卻堪憂。

一名網友在PTT發文表示近期市場上對台積電的負面聲音多，包括「台積電是否會被美國私有化」、「未來發展堪憂」、「業界大老抨擊台積電拒絕晶片補貼」等，讓他猶豫是否應該改為做空台積電，甚至認為未來四年可能是台積電的黑暗期。

該貼文隨即引起大量網友熱烈討論，回應意見呈現兩極化。一派網友認為，台積電的未來確實不容樂觀，建議賣出持股，甚至考慮做空。有網友直言：「快賣，台積電真的爛爆了！」、「上市公司突然宣布增加一兆資本支出還敢買？」、「這波下殺感覺有機會到700元」，顯示部分投資人對台積電前景持悲觀看法。

另一派則認為，這波利空屬於短期影響，長期來看台積電仍是全球半導體產業的領導者，建議投資人趁低點進場。網友指出，「台積電去美國頂多影響毛利，體質依舊健康，未來仍持續成長」、「500撿到1000了，你還在看股價撿？」、「去美國長遠來看是好事」、「那些利空大都是真的，但只是賺少一點還是很賺，大概目標價3000變2000而已，安心抱吧」。

此外，有網友分析，「台積電美國設廠的確會影響成本與毛利，但有助於降低地緣政治風險，並享受美股較高的本益比」，認為公司長遠發展仍具有優勢。但也有網友擔心，台積電在美國的投資可能削弱其競爭力，未來恐怕難以維持過去的獲利能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。