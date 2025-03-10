想撿便宜台股卻紅通通⋯他問：有神秘力量？網曝有「它」在撐

台股7日受利空消息影響下跌，早盤以22,696.23點開出，終場收22,576.07點，下跌139.36點，跌幅0.61%，成交量3,501.8億元。櫃買則收257.23點，下跌3.08點。不過相對於美股表現，台股可算是展現驚人韌性，甚至逆勢向上，有投資人疑惑「為何台股不太會跌？」PTT股版網友熱烈討論，許多人認為這背後有「神秘力量」撐盤，甚至點名政府基金、退休金為關鍵因素。

一名網友在PTT發文表示，本以為美股下跌會帶動台股回檔，卻發現大盤仍穩定，甚至一度翻紅，與其他國家股市相比，台股位階仍算高，讓他不禁好奇究竟是什麼原因支撐市場。此發文一出，隨即引發大量網友留言討論。

不少網友認為，政府出手「護盤」是關鍵，紛紛留言表示「你我的退休金，嘻嘻」、「國家隊一定有進場」、「國安基金穩的」，甚至有人直接點出「只要顧好一隻2330（台積電）指數就掉不下去」，認為護盤主力集中於台積電。而其他網友則持懷疑態度，認為「護盤護到外資爽賣」、「這樣護會養成泡沫」，擔心政府資金投入過多，最終反而可能造成更大風險。

此外，也有部分網友點出台股本身特性與國際股市不同，影響其相對抗跌的表現，例如「台股總是先反應」、「外資真的要大賣有時也護不住」，認為台股的淺碟市場特性，使其波動與美股不同。此外，部分網友提及台幣貶值、政府政策影響市場資金動向，也是近期台股抗跌的原因之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。