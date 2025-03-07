台積電（2330）投資美國不去不行！陳重銘：還好川普頂多4年

＊原文發文時間為3月05日

台積電擴大投資美國1000億元，是好還是壞？問題是不去不行啊，大家都知道原因，看看魏哲家的表情就知道了。預計在美國興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等。研發中心必須要把關好，台灣的最高端技術不能外流，不然真的會全盤皆輸，不過台灣顯然是有心無力。

台積電的資本支出就那麼多，如今跑到美國去了，台灣的投資應該會受到排擠，台積電設廠炒房的利空可以緩和，但是也表示將就業率跟稅收都送給美國了。

美國就是要靠台積電重建半導體的霸主地位，當然也可以增加他們的就業率，多增加一座先進封裝廠，增加人工智慧（AI）晶片完全在美國製造的比重，可以看出AI已經是兵家必爭。

對台股的影響呢？首先是可以注意半導體產業供應鏈，這個在台灣是一條龍，美國則是要重新建立，相關的廠商應該會受惠，可以注意。

至於台積電嗎？暫時是拿到一張4年的免死金牌，可以說利空出盡，不會再被逼著去拯救英特爾，自己蓋廠至少還可以自主。為甚麼美國的製造業都外流？還不是因為成本太高，拿很高的薪水但是工作效率卻不高。

所以台積電過去設廠，高成本的代價就是會降低美國廠的毛利率，根據法人預估，台積電美國廠平均毛利率約30%至35%，2024年台積電的毛利率是56.1%，美國整整少掉20%！可以看出魏哲家為何說「我一把鼻涕一把眼淚」。唉，敢說不嗎？

不過，就算美國先進製程晶圓廠都完工，也僅占台積電全球產能約5%至7%，所以美國廠頂多讓台積電整體毛利率下降1.5到2個百分點，看起來是不高，也可以藉由提高售價，或是跟供應商砍價來彌補。毛利率，是未來觀察台積電的指標之一。

我比較擔心的一點，就是加上拜登政府的650億美金，台積電被逼到美國投入1650億美金設廠（約當過去5年的資本支出），多出來的產能可以消化得掉嗎？理論上來說，AI的需求是有增無減，填補產能應無問題。但是一旦需求下滑，連帶會影響到產能利用率，低毛利率的美國廠變成虧損，就不妙啦！

不幸中的大幸，川普頂多只當4年，最後一兩年就可以不鳥他了，台積電要視訂單情況彈性調資本支出，不一定要老老實實地砸下1000億美金。美國廠的毛利低，又要擔心會不會供過於求，偏偏形勢比人強，只能慢慢走著瞧。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。