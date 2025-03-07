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台積電（2330）赴美股價不跌反漲？網曝原因：利空的是台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電赴美設廠投資。路透
台積電赴美設廠投資。路透

台積電赴美投資1650億美金設廠，外界憂慮台灣半導體產業鍊外移，將造成台灣科技業重創，不過網友觀察到，台積電股價反倒未因此有太大震盪，5日股價上漲，6日也僅是小跌。其他人直言，「台積電到美投資對於這企業本身是利多，但對於台灣來說是利空，我們的籌碼流入別人手裡」。

台股6日早盤以22,930.11點開出， 一度拉高至22,979.97點，但隨後震盪走跌， 盤中翻黑，一度下滑至22,715.43點，台積電（2330）以平盤1,020元開，終場收在1,005元，下跌15元。

一名網友在論壇Dcard發文表示，台積電宣布赴美投資，全台一片譁然，「搞得像要滅亡、台積電像要倒閉一樣」，然而台積電股價卻沒有太大波動，甚至5日股價還上漲，讓他相當不解。

其他人留言「台積電出走，直接把地緣政治風險降到最低，要倒的根本不是台積電，是台灣」、「很多人搞錯重點，台積電到美投資對於台積電這企業本身是利多，但對於台灣來說是利空，我們的籌碼流入別人手裡」、「先進製程在美擴廠後，台灣真的沒籌碼了，之後發生戰爭，美應該會選擇先炸台積，一是不讓中國奪取，二是美國先進製程會更壟斷市場，怎麼想這個局都很明顯，GG離台，台灣真的離GG越來越近」。

還有人留言「台積電基本面沒有不好，搬去美國的利空個人認為應該是消息面偏短期的，後續還是要看關稅和財報」、「一直引以為傲的矽盾要被拆了啊，利空的是台灣」、「台灣要滅亡是真，台積電要倒閉是假，只是幾十年內可能要改名美積電」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 台積電 台股

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