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美銀高層指「現金流」才是投資重點！只存不花是酷刑

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論投資重點。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
網友討論投資重點。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

每個人的投資模式不盡相同，一位美國銀行高層主管認為，投資最重要的是穩定的現金流，才能確保持續以穩定的資金買股投資，也能享受生活，若只存不花是一種酷刑，也沒有意義，同時因為賣股是門知識，因此他也不建議投資人隨意賣股，否則可能造成虧損。

一名網友PTT分享自己與美國銀行（Bank of America）高層交流的經驗，提到該高層認為投資最重要的並非未來報酬，而是穩定的現金流。該高層強調，投資應該確保每月或固定時間能有穩定現金流進帳，這樣才能讓投資人繼續依照規劃買入股票，同時也能享受生活。

該名高層認為：「如果只是存錢不花，那就是一種酷刑，沒有意義。」此外，他還表示，不鼓勵投資人自行賣股票，因為賣股是門學問，若沒有足夠知識，可能會導致虧損。他更提到：「因為有穩定的現金流，才讓巴菲特至今還能活在市場上。」

這篇文章引發熱烈討論，不少網友認同現金流的重要性，認為投資策略應該考慮到財務穩定性。有網友表示：「現金流是整體財務規劃的一部分，缺乏現金流，可能會被迫賣資產過日子，影響投資紀律。」也有人認為，這樣的說法只是另一種方式的定期定額投資，強調持續買入的重要性。此外，也有網友調侃：「這跟我們早就知道的道理差不多，不需要等銀行高層來告訴我們吧？」

然而，部分網友則對這番言論表示質疑，認為強調現金流的觀點過於簡化，且不見得適用於所有投資人。一些人認為，「現金流不等於股息」，如果需要現金，投資人可以選擇定期賣出部分持股，而不一定要依賴配息。另有網友指出，若市況不佳，被迫賣股來維持現金流可能會造成更大損失，因此應該根據個人風險承受度與資產配置來決定投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 投資人 現金流

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