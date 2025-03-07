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台積電利空消息頻傳 他看台股1走勢傻眼：無腦多穩贏？

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人熱議「無腦多成送分題」。圖/聯合報資料照片
投資人熱議「無腦多成送分題」。圖/聯合報資料照片

近日台積電利空消息頻傳，但在期貨市場上，買盤依然強勁，讓不少投資人開始關注當前行情是否已進入「無腦多」的送分題階段。

一名網友PTT發文表示，近期台指期在跌勢中屢見大單接盤，即便市場一度恐慌，但開盤後迅速回彈，甚至讓許多人措手不及，顯示市場對於多頭的共識依然存在。該網友更直言：「現在歐印期貨多單，是不是可以改變人生了？」

針對此觀點，網友們紛紛表達意見，有人認為目前市場趨勢已相當明確，特別是在週五即將公布的美國非農就業數據後，台股可能迎來更強勢的反攻。有網友分析：「如果非農數據開得不好，可能會有短線震盪，但下週仍會反彈；若數據開得好，則有機會直接跳空上攻。」也有不少投資人已經提前進場，認為這幾天正是買進股票的好時機。

此外，一些網友則對台積電的未來發展提出看法，指出隨著台積電將更多資源投入美國，其本益比可能逐漸向美股科技股靠攏，甚至有機會挑戰1500元的價位。然而，也有人持反對意見，認為當市場過度樂觀時，往往也是風險累積之際，並戲稱「別人貪婪我恐懼」。部分網友甚至調侃，每當市場氛圍一片樂觀，往往就是行情反轉的前兆。

其他網友留言「這幾天快買股票就對了」、「已經卡好位了，三年後不是跳樓就是退休」、「熬過週五的非農就業數據就要反攻了，週五非農開不好震盪下殺後，下禮拜反攻，週五非農開得好直接跳空上攻」、「無腦多睏霸數錢」、「美股正股長線穩贏，除非你買毛票或賭博股票」、「三位數的GG是天上掉下來的禮物，有多少人撿到了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 跳空

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